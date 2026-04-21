Almanya sözünü tuttu: Son A400M envantere girdi

İspanya’nın Sevilla kentindeki üretim bandından çıkan son A400M, resmi işlemlerin ardından Alman Hava Kuvvetleri’ne (Luftwaffe) teslim edildi. Bu hamleyle birlikte Almanya, toplamda 53 uçaklık devasa bir filoya ulaşarak bu alanda Avrupa'nın zirvesine oturdu.

Aslında bu sadece bir uçak teslimatı değil; koca bir ordunun nakliye sistemini tamamen değiştiren 12 yıllık zorlu bir yolculuğun finali. 2014’te başlayan bu süreçte, eski nesil uçakların yerini artık tamamen bu "uçan kaleler" aldı.

Emektar Transall’ın yerine geçti

Almanya bu noktaya gelene kadar çok sancılı süreçlerden geçti. 50 yıllık emektar C-160 Transall uçaklarının yetersiz kalmasıyla başlayan modernizasyon süreci, A400M’lerin gelmesiyle bambaşka bir boyuta taşındı.

Bu uçaklar sadece yük taşımıyor; yeri geliyor havada savaş uçaklarına yakıt ikmali yapıyor, yeri geliyor en zorlu bölgelerden tıbbi tahliye gerçekleştiriyor. Afganistan’daki tahliyelerden deprem bölgelerine kurulan yardım köprülerine kadar her kritik olayda bu devler başroldeydi.

Tartışmalar bitti, güç tamamlandı

Bu projenin geçmişi toz pembe değil. Yıllarca süren gecikmeler, üretim hataları ve bütçe kavgaları yüzünden Almanya ile Airbus arasında ipler defalarca gerilmişti. Hatta başlangıçta 60 uçak istenmiş ancak maliyetler yüzünden rakam 53’e çekilmişti.

Şimdi 53. uçağın da Wunstorf’taki üsse iniş yapmasıyla tüm o kriz dosyaları rafa kalkmış oldu. Almanya artık Avrupa ve NATO operasyonlarında ‘lojistik güç bende’ diyebilecek kadar donanımlı bir filoya sahip.

Airbus her ne kadar teslimatı bitirse de işi bırakmıyor. Şimdi sırada bu devleri daha akıllı hale getirmek var. Gelecek planları arasında bu uçakların havadan İHA fırlatması ve hatta yangın söndürme görevlerinde kullanılması gibi özellikler var.

Özetle, Almanya siparişini tamamladı ama bu dev uçakların hikayesi gökyüzünde daha yeni başlıyor.