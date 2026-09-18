Almanya, Tomahawk ve Typhon için ABD ile anlaştı

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Almanya, Soğuk Savaş sonrası bıraktığı uzun menzilli kara konuşlu vuruş kabiliyetini geri getiriyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ile Tomahawk seyir füzeleri ve Typhon kara fırlatma sistemlerinin alımı konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Anlaşmanın Ankara'daki NATO zirvesi marjında imzalanan niyet mektubuyla kesinleştiği belirtildi.

ABD konuşlandıracaktı, Almanya satın alıyor

Süreç aslında 2024'te başlamıştı. ABD ve Almanya'nın ortak açıklamasında, 2026'dan itibaren ABD'ye ait uzun menzilli atış birliklerinin Almanya'da dönemsel olarak konuşlandırılması ve bu kapsamda Typhon fırlatıcıları ile SM-6 ve Tomahawk füzelerinin kullanılması öngörülmüştü.

Yeni anlaşma ile model değişti. ABD birliklerinin konuşlandırılması yerine füzelerin doğrudan Alman envanterine girmesi planlanıyor. Alman hükümet kaynaklarına göre Washington, satış için nihai onayı ağustos ayında verecek. Alınacak füze ve fırlatıcı sayısı gizli bilgi kapsamında paylaşılmadı.

500 kilometreden 2 bin kilometreye

Almanya halihazırda kendi üretimi Taurus seyir füzelerini kullanıyor. Ancak Taurus'un menzili yaklaşık 500 kilometre ile sınırlı. Tomahawk'ın menzili ise 2 bin kilometreyi aşıyor.

Berlin, bu alımı Avrupa'nın uzun menzilli silah geliştirme programı ELSA olgunlaşana kadar bir köprü çözüm olarak görüyor. Plan, Rusya'ya karşı caydırıcılığı artırmak için stratejik hedeflerin karadan vurulabilmesini amaçlıyor.

Almanya, alımın ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupalı müttefiklerin kendi güvenliği için daha fazla ödeme yapması yönündeki talebiyle de uyumlu olduğunu belirtiyor.