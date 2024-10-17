Almanya, Ukrayna’ya ağır teçhizat tedarikinde geri adım attı

11 Ekim tarihinde Berlin’de Şansölye Olaf Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında gerçekleşen toplantıda Alman hükümeti ve diğer Batılı ülkelerin Ukrayna’ya ek askeri yardım desteği sağlaması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Scholz, son yardım paketi olan 1.4 milyar Euro’luk bir yardım paketi kapsamında; hava savunma sistemleri, toplar ve insansız hava araçlarının da bulunduğunu söylemişti. Ayrıca daha önce duyurulan 600 milyon Euro değerindeki silah paketinin teslim edildiğini de doğrulamıştı.

Defence Blog tarafından yapılan habere göre Almanya, Ukrayna’ya Leopard 2 ana muharebe tankları, Marder 1A3 zırhlı muharebe araçları (IFV) ve PzH 2000 kundağı motorlu obüslerini de kapsayan söz konusu teçhizatın transferinin tamamlandığını bildirdi.

Alman Savunma Bakanlığı: Ukrayna’nın yakın gelecekte başarılı bir karşı saldırı gerçekleştirebileceğine inanmıyoruz

Bild tarafından yapılan habere göre Almanya, Bundeswehr stoğu kapsamında tedarik edilen ürünlerin teslimatının gerçekleşmesiyle birlikte artık Ukrayna’ya ağır askeri teçhizatın sağlanmayacağını duyurdu. Alman Savunma Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Rus güçlerine karşı baskıyı sürdürme çabalarına rağmen, Ukrayna’nın yakın gelecekte başarılı bir karşı saldırı gerçekleştirebileceğine inanmadığını belirtti.

Zelenski, 2023 yılının sonlarına doğru karşı saldırının zorluklarını kabul etti ve bu kabulleniş Rus yetkililer tarafından başarısızlık olarak ilan edildi. Berlin’in çok ihtiyaç duyulan Leopard 2 tankları da dahil olmak üzere ek ağır ekipman sağlamama kararı, Almanya’nın savunma politikasında Rus savaşına doğru bir kayma olduğunu gösteriyor. Almanya, Ukrayna için yeni yardım paketleri duyururken, Bild gazetesi bu duyuruların askeri donanımın yeni taahhütlerinden ziyade, öncelikle daha önce söz verilen teslimatları yansıttığını bildirdi.

Zelenski’nin Batı’dan tedarik edilen silahları kullanarak Rusya’ya saldırı düzenlemek için Alman Şansölyesi Olaf Scholz’dan izin istediği ve NATO’ya hızlı bir şekilde katılım için güvence talep ettiği bildirildi. Ancak iddialara göre Scholz, bu taleplere doğrudan bir yanıt vermedi. Almanya’nın tutumundaki değişimin NATO’nun Ukrayna’ya verdiği destek açısından daha geniş etkileri olabileceği düşünülüyor.