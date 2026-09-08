Almanya'da Ukrayna için kitlesel uzun menzilli dron üretimi başladı

Savunma sanayideki üretim kapasitesini artırmayı hedefleyen Ukrayna için Almanya topraklarında beş binden fazla uzun menzilli saldırı insansız hava aracının (İHA) seri üretimine resmen başlandı. Hava platformları geliştiricisi Airlogix ile otonom yazılım teknolojileri firması Auterion ortaklığında kurulan tesiste yürütülen bu geniş ölçekli imalat programı, Kiev yönetiminin cephe gerisindeki lojistik ve stratejik unsurları hedef alma kabiliyetini artırmayı amaçlıyor. İki şirketin mühendislik ve yazılım güçlerini birleştirdiği bu hamle, Avrupa genelinde Ukrayna'ya yönelik askeri teknoloji desteğinin endüstriyel bir faza geçtiğini net şekilde gösteriyor.

Avrupa merkezli ortak üretim hattı ve teknolojik entegrasyon

Almanya merkezli bu ortak üretim hattı, elektronik harp korumalı yapay zeka tabanlı uçuş bilgisayarları ile uzun menzilli gövdeleri tek bir sistemde entegre ederek sahaya yüksek adetli platform sürmeyi hedefliyor. Rusya'nın hava savunma ağlarını aşmak ve asimetrik yıpratma stratejisini sürdürmek için tasarlanan 5 bin adetlik bu dev dron filosu, doğrudan müttefik ülkelerin sanayi altyapısı kullanılarak üretilmesi bakımından da savaşın lojistik geleceğinde yeni bir dönemi temsil ediyor. Üretim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte cephe hattına sevk edilecek olan bu yeni nesil saldırı İHA'ları, sınır ötesindeki derin askeri hedeflere yönelik operasyonel baskıyı sürekli kılacak bir operasyonel güç olarak kayıtlara geçiyor.