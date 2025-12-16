Almanya’dan 20 yeni H145M: Helikopter sayısı 82’ye ulaştı

Almanya, döner kanat unsurlarını modernize etme çalışmaları kapsamında planlanan filosunu genişleterek, 2023 yılında imzalanan sözleşmedeki opsiyonu kullanma ve ilave Airbus H145M hafif taarruz helikopteri tedarik etme kararı aldı. Bu kapsamda Airbus Helicopters tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya, 20 adet ilave H145M helikopteri sipariş ederek sözleşme kapsamındaki toplam helikopter sayısını 82’ye çıkardı.

Defence Turk'ten Olgun Yılmaz'ın haberine göre, Aralık 2023’te imzalanan sözleşmeye dayanan bu anlaşma, Berlin’in Alman ordusunda “Leichter Kampfhubschrauber” (LKH) olarak da bilinen H145M hafif taarruz helikopteri platformuna olan bağlılığının sürdüğünü gösteriyor.

Airbus Helicopters Almanya Genel Müdürü Stefan Thomé konuyla ilgili olarak, “Almanya’nın 20 adet ilave H145M LKH helikopteri sipariş etmeye karar vermesinden onur ve gurur duyuyoruz. Ev sahibi ülkelerimizden birinin bu ilave taahhüdü, H145M’in üstün performansına ve çok rollü görev kabiliyetlerine duyulan güvenin güçlü bir işaretidir.” ifadelerini kullandı.

İlk H145M LKH helikopteri, esas sözleşmenin imzalanmasından bir yıldan kısa bir süre sonra, Kasım 2024’te Almanya’ya teslim edilmişti. Program kapsamında teslimatlar devam ederken, ilgili tarihten bu yana ilave helikopterler de Alman ordusunun envanterine girdi.

Tedarik planı kapsamında Alman Kara Kuvvetleri 72 adet helikopteri envanterine katarken, Luftwaffe’nin (Alman Hava Kuvvetleri) özel kuvvet birimleri kalan 10 helikopteri işletecek. Bu bağlamda helikopterlerin eğitim, keşif, özel kuvvet operasyonları ve hafif taarruz rolleri dahil olmak üzere bir dizi görevi desteklemesi amaçlanıyor.

H145M, farklı operasyonel ihtiyaçları karşılamak üzere hızla yeniden yapılandırılabilen çok rollü bir askeri helikopter olarak tanıtılmaktadır. Şirketin belirttiği üzere helikopter, eksenel balistik ve güdümlü mühimmatlar ile entegre bir öz savunma sistemiyle donatılmış hafif taarruz konfigürasyonundan; dakikalar içinde hızlı halatla iniş (fast rappelling) ekipmanıyla donatılmış bir özel operasyon varyantına dönüştürülebilmektedir. Buna ek olarak ilave görev paketleri arasında vinç sistemleri ve harici yük kabiliyetleri de yer almaktadır.