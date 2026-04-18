Almanya’dan 300 milyon Euro’luk İHA siparişi

Deniz Güldağ

Almanya yeni dönemin popüler savunma sanayi ürünü insansız hava araçları envanterini güçlendirirmek amacıyla hamle yaptı. 300 milyon Euro tutarındaki ihaleyi savunma sanayinin önde gelen şirketi Rheinmetall aldı. Şirketin, ihaleyi alması CEO’su Armin Papperger’in Ukrayna’nın İHA sektörüne yönelik tartışmalı açıklamalarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Papperger, geçtiğimiz ay Ukrayna’da üretilen İHA'ları küçümseyerek, ‘Lego’ya benzetmiş ve İHA’ların “Ukraynalı ev hanımları tarafından, mutfaklarda 3D yazıcılarla üretildiğini” söylemişti.

Bu açıklamalar, Ukrayna tarafında sert tepkiyle karşılandı. Ukrayna lideri Zelensky’nin stratejik endüstriler danışmanı Oleksandr Kamyshin, Ukrayna’nın geliştirdiği ''Lego İHA'' ların savaş sahasında önemli etkiler yarattığını belirterek, bu sistemlerin bugüne kadar 11 binden fazla Rus tankını imha ettiğini söyledi.

Zelensky de tartışmaya esprili bir yanıt vererek, “Eğer her Ukraynalı ev hanımı İHA üretebiliyorsa, o halde her Ukraynalı ev hanımı Rheinmetall’in CEO’su da olabilir” ifadelerini kullandı.