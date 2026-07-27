Almanya’dan devrim: Tek zırhlı gövdede üç farklı İHA barındıran Boxer UAV tanıtıldı

Boxer zırhlı aracının esnek mimarisi üzerine entegre edilen bu yeni varyant, muharebe sahasının değişen tehdit algısına karşı üç farklı insansız hava aracını bünyesinde barındırıyor. Araç içi tavan mekanizması sayesinde hareket halindeyken dahi otonom kalkış ve iniş yapabilen helikopter tipi ana keşif İHA'sı, birliklere uzak mesafeden kesintisiz istihbarat sağlıyor. Yakın çevre gözetlemesi için kompakt boyutlardaki MX10 drone sistemi devreye girerken, düşman İHA saldırılarını havada önlemek amacıyla dikey fırlatma tüplerinde konumlandırılan Interceptor EOS kamikaze dronları araç için aktif bir hava savunma şemsiyesi oluşturuyor.

Yapay zeka destekli iC2D komuta sistemiyle kesintisiz koordinasyon

Aracın operasyonel merkezinde yer alan iC2D komuta kontrol yazılımı, mürettebatın birden fazla İHA’yı tek bir arayüz üzerinden koordineli şekilde yönetmesine imkan tanıyor. Elektronik harp unsurlarının ve GPS karıştırma sinyallerinin yoğun olduğu zorlu muharebe ortamlarında da kesintisiz çalışabilen sistem, yapay zeka destekli hedef takip algoritmalarıyla donatılıyor. KNDS’nin gelecekte farklı İHA modellerinin de sisteme entegre edilmesine izin veren ‘drone-agnostik’ altyapısı, bu zırhlı platformu kara orduları için uzun vadeli ve esnek bir yatırım haline getiriyor.