Almanya’dan drone tehdidine karşı ortak savunma hamlesi

Almanya, insansız hava araçlarının oluşturduğu güvenlik tehditlerine karşı federal ve eyalet düzeyindeki kurumları tek çatı altında buluşturan ilk ortak drone savunma merkezini açtı. İçişleri Bakanlığı, yeni merkezin özellikle hibrit tehditlere karşı daha hızlı ve koordineli müdahale sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

Federal ve eyalet kurumları aynı merkezde

Berlin’de kurulan ve 24 saat esasına göre çalışacak olan merkezde, federal ve eyalet polis birimleri ile Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) birlikte görev yapacak. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, merkezde yaptığı açıklamada kurumların uzmanlıklarını bir araya getirdiğini ve ortak bir durum farkındalığı oluşturulduğunu belirtti.

Dobrindt, “Bu yapı, hibrit tehditler, sabotaj ve hedefli provokasyonlarla mücadelede hızımızı ve isabetimizi artıracak” dedi.

Avrupa genelinde şüpheli drone faaliyetleri

Son dönemde Avrupa’nın farklı ülkelerinde, Rusya tarafından kullanıldığı şüphesiyle tespit edilen drone uçuşlarının hava sahası operasyonlarını aksattığı ve bazı durumlarda NATO savaş uçaklarının havalanmasına yol açtığı biliniyor. Bu faaliyetler, Batılı ülkeler tarafından hibrit savaşın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Kremlin ise bu iddiaları reddederek Rusya’yı suçlamak için bir gerekçe olmadığını savunuyor.

Dağınık yapı sona erdirildi

Yetkililer, merkezin kurulmasından önce Almanya’da drone tespiti ve karşı önlemlerin farklı kurumlar arasında parçalı şekilde yürütüldüğünü belirtiyor. Yeni yapıyla birlikte, güvenlik tehditlerine daha hızlı ve eşgüdümlü yanıt verilmesi amaçlanıyor.

Ancak yetkililer, merkezin ortak bir çalışma ortamı sunmasına rağmen, sürece katılan kurumların karar alma yetkilerinde herhangi bir değişiklik olmadığının altını çiziyor.