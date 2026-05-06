Almanya’dan Litvanya’ya tarihi zırhlı birlik

Almanya, NATO'nun doğu kanadını tahkim etmek amacıyla Litvanya’da 45. Tank Tugayı'nı resmen hayata geçirdi. Berlin yönetimi, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası değişen güvenlik dengeleri doğrultusunda, Baltık ülkelerinin savunmasını "kendi savunması" olarak gördüğünü ilan etti. 2024 Nisan ayında öncü birliğin Vilnius'a ulaşmasıyla başlayan süreç, 2025 yılındaki resmi aktivasyon töreniyle hukuki ve askeri bir statü kazandı. Tugay, Almanya'nın modern tarihinde sınır ötesine kalıcı olarak yerleştirdiği ilk tam kapsamlı muharebe birliği olma özelliğini taşıyor.

Dev güç: 5000 asker ve modern zırhlılar

Tugay tam operasyonel kapasiteye ulaştığında yaklaşık 4.800 asker ve 200 sivil personelden oluşacak. Bu devasa gücün merkezinde, Almanya'nın en seçkin birliklerinden olan Bavyera merkezli 122. Zırhlı Piyade Taburu ile Kuzey Ren-Vestfalya merkezli 203. Tank Taburu yer alıyor. Birliğin vurucu gücü, dünyanın en gelişmiş ana muharebe tanklarından biri olan Leopard 2 ve yüksek hareket kabiliyetine sahip Puma zırhlı muharebe araçlarıyla donatılıyor. Ayrıca, Litvanya'da halihazırda bulunan çok uluslu NATO taburunun da 2026 yılı itibarıyla bu tugayın komutası altına girmesi planlanıyor.

Milyarlarca Euro’luk altyapı ve aile yerleşimi

Bu operasyonu diğer askeri rotasyonlardan ayıran en temel fark, askerlerin bölgeye aileleriyle birlikte yerleşecek olmasıdır. Litvanya hükümeti, Rūdninkai ve Rukla bölgelerinde Alman askerleri ve aileleri için yaklaşık 1,7 milyar Euro’luk devasa bir altyapı projesi yürütüyor. Bu kapsamda sadece kışlalar ve poligonlar değil; Almanca eğitim veren okullar, anaokulları, sosyal tesisler ve modern konutlar inşa ediliyor. Bu durum, Almanya'nın Baltıklar'daki varlığının on yıllar sürecek kalıcı bir stratejik duruş olduğunu ve Berlin'in bölgesel istikrar için tüm imkanlarını seferber ettiğini kanıtlıyor.

Bundeswehr tarafından açıklanan takvime göre, 2025 ve 2026 yılları ana kuvvetlerin ve ağır teçhizatın sevkiyatıyla geçecek. Tugayın 2027 yılı sonuna kadar ‘savaşa hazır’ duruma gelerek tam operasyonel kapasiteye ulaşması hedefleniyor. Tuğgeneral Christoph Huber komutasındaki birlik, sadece bir savunma hattı değil, aynı zamanda Rusya ve Belarus sınırına çok yakın bir noktada NATO'nun en modern caydırıcılık unsuru olarak görev yapacak.