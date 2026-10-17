Almanya'dan TKMS'ye 4 adet MEKO A-200 DEU fırkateyn için onay
Almanya, donanma modernizasyon programı kapsamında kritik bir tedarik kararına imza attı. Alman hükümeti, Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) tarafından üretilecek dört adet ilave MEKO A-200 DEU sınıfı fırkateynin tedarikini onayladı.
Almanya, Alman Donanması'nın modernizasyonuna yönelik söz konusu tedarikte üretim için TKMS'yi görevlendirdi. Alınan onayla birlikte program için bütçe ve tedarik süreci resmen başlatılmış oldu. Onayın ardından sözleşme görüşmelerinin hızlandırılması ve üretim takviminin netleştirilmesi bekleniyor.
TKMS tersanelerinde üretilecek
Dört ilave fırkateynin TKMS'nin Almanya'daki tersanelerinde inşa edilmesi planlanıyor. MEKO A-200 DEU platformu, modüler tasarımı ve düşük radar izi ile öne çıkıyor.
Alman Donanması'nda kapasite artışı
Söz konusu ek siparişle birlikte Alman Donanması'nın MEKO A-200 DEU filosundaki toplam gemi sayısı genişlemiş olacak. Programın, Alman Donanması'nın muharip gücünü ve NATO içindeki taahhütlerini güçlendirmesi bekleniyor.