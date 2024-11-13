Almanya’dan Türkiye’ye Eurofighter Typhoon için yeşil ışık

Türkiye'nin Türk Hava Kuvvetleri için uzun süredir gündemde olan 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin gelişmeler yaşanıyor. Eurofighter Konsorsiyumu'na üye İtalya, İspanya ve İngiltere'nin onayladığı satış, Almanya'nın uyguladığı tek taraflı ambargo nedeniyle durmuştu. Ancak, Almanya'nın Türkiye’ye Eurofighter Typhoon satışına onay verdiği iddiaları basına yansıdı.

Almanya'dan yeşil ışık

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler katıldığı tv programında “Eurofighter Typhoon savaş uçaklarından 40 tane alacağız. Almanya, vermemek için çok uzun süredir direniyor ama sonunda yine NATO’daki dostlarımız İtalya, İngiltere ve İspanya’nın da olumlu katkılarıyla Almanya da sonunda olumlu cevap verdi.” ifadelerine yer verdi.

İki filo Typhoon uçağının envantere katılması hedefleniyor

Türkiye, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedariki konusunda İngiltere ile bir süredir teknik görüşmeler yürütüyordu. Türk Hava Kuvvetleri, bu uçakların en yeni nesil konfigürasyonundan 20+20 adet almayı planlıyor. İlk aşamada bir, nihai aşamada ise iki filo Typhoon uçağının envantere katılması hedefleniyor.

Typhoon projesi, mülkiyet hakları

Typhoon projesi, Avrupa'nın yeni nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak amacıyla birden fazla ülkenin ortaklığında başlatıldı. Projenin üretici ülkeleri arasında İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya bulunurken, Fransa ise bir süre sonra projeden ayrılarak kendi savaş uçağı olan Rafale’i geliştirmeye karar verdi. Üretici ortak olarak diğer ülkeler ise projeye devam etmiş ve en nihayetinde ortaya EF-2000 çıktı. Projede mülkiyet hakları: %33 İngiltere, %33 Almanya, %21 İtalya ve %13 İspanya şeklinde.

Konsorsiyumda İngiltere’yi temsilen BAE Systems; Almanya ve İspanya’yı temsilen Airbus Defence & Space ve İtalya’yı temsilen ise Leonardo firması yer alıyor. Proje kapsamında bu ülkelerde çok ciddi bir tedarik zinciri ve istihdam oluşturulmuş durumda. Bugüne kadar 550’den fazla Eurofighter Typhoon savaş uçağı başarılı bir şekilde 7 ayrı ülkeye teslim edildi. Bu ülkeler sırasıyla şöyle: Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Umman ve Suudi Arabistan.