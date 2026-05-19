Almanya’dan Ukrayna'ya stratejik finansman: Çek girişimine 300 milyon Euro’luk ek bütçe

Ukrayna’daki askeri operasyonların gidişatını belirleyen en kritik unsurlardan biri olan mühimmat tedarikinde, Berlin yönetiminin üstlendiği mali rolün yeni detayları gün yüzüne çıktı. Almanya hükümetinin, Prag yönetimi öncülüğünde küresel pazarlardan Ukrayna için top mermisi satın alınmasını öngören Çek mühimmat girişimine ilan edilen resmi paketlerin dışında 300 milyon Euro değerinde ek bir bütçe daha sağladığı resmi verilere yansıdı. Daha önce Mart 2024’te açıklanan 576 milyon Euro’luk resmi dilimin ardından gelen bu mali takviyeyle birlikte, Berlin’in söz konusu girişime yaptığı toplam fon yatırımı yaklaşık 900 milyon Euro seviyesine ulaştı.

Ek bütçe on binlerce yeni mühimmat anlamına geliyor

Alman Savunma Bakanlığı, askeri tedarik süreçlerinin doğası gereği operasyonel güvenliği korumak amacıyla mühimmatların kalibresi, tam miktarı veya sevkiyat takvimine dair detaylı soruları yanıtsız bırakmayı sürdürüyor.

Buna karşın mevcut küresel piyasa koşulları ve askeri tedarik fiyatları üzerinden yapılan sektörel hesaplamalar, 300 milyon Euro'luk bu kaynağın sahadaki karşılığını net bir şekilde gösteriyor. Bu bütçe, Batılı modern topçu sistemlerinin kullandığı 155 mm kalibrelik mühimmattan yaklaşık 94 bin adet ya da Ukrayna ordusunun elindeki Sovyet döneminden kalma sistemlerin ihtiyaç duyduğu 122 mm kalibrelik mühimmattan 100 binden fazla tedarik edilebilecek mali bir büyüklüğü temsil ediyor.

Çek girişimi Berlin’in tedarik yükünü sırtlıyor

Açığa çıkan yeni veriler, Çek Cumhuriyeti tarafından organize edilen bu küresel satın alma ağının Almanya için en temel lojistik ve finansal kanallardan biri haline geldiğini kanıtlıyor. Berlin’in Ukrayna ordusu için finanse ettiği toplam 155 mm topçu mühimmatı sevkiyatlarının yaklaşık %56’sı tek başına bu Çek mühimmat girişimi üzerinden sağlandı.

Geri kalan askeri mühimmat desteği ise doğrudan savunma sanayisi devleriyle yapılan anlaşmalar ve diğer ikili tedarik kanalları üzerinden yürütülüyor. Ukrayna ordusunun cephedeki mühimmat dengesini korumaya çalışan Almanya, bu son finansman adımıyla Avrupa’daki en büyük askeri donör konumunu bir kez daha tescillemiş oldu.