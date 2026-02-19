Almanya’nın dev savunma projesi rafa mı kalkıyor?

Açıklamalar, Almanya’nın Fransa ve İspanya ile birlikte yürüttüğü Future Combat Air System (FCAS) programında yaşanan belirsizliklerin gölgesinde geldi. Söz konusu proje, Avrupa’nın mevcut savaş uçaklarını 2040’lı yıllardan itibaren yeni nesil bir sistemle değiştirmeyi hedefliyor. Ancak taraflar arasında görev paylaşımı, teknik öncelikler ve stratejik beklentiler konusunda zaman zaman görüş ayrılıkları yaşanıyor.

Milyarlarca Euro’luk proje mercek altında

Merz, savunma konseptlerinin insansız sistemler, yapay zeka destekli operasyonlar ve dijital savaş ağları doğrultusunda hızla dönüştüğüne işaret ederek, milyarlarca Euro’luk yatırım gerektiren klasik mürettebatlı platformların uzun vadede ne kadar anlamlı olacağının netleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Almanya’nın ihtiyaç duyması halinde farklı uluslararası ortaklık seçeneklerini de değerlendirebileceğini ifade etti.

FCAS programı; Almanya, Fransa ve İspanya iş birliğiyle yürütülüyor. Proje kapsamında yalnızca yeni bir savaş uçağı değil, insansız hava araçları ve veri paylaşımına dayalı entegre bir “hava muharebe sistemi” geliştirilmesi planlanıyor. Mevcut filolarda yer alan Rafale ve Eurofighter Typhoon uçaklarının ilerleyen yıllarda yerini bu yeni sisteme bırakması öngörülüyor.

Merz’in sözleri, Avrupa savunma iş birliğinin geleceği ve Almanya’nın stratejik öncelikleri konusunda yeni bir tartışma başlatmış durumda. Özellikle artan savunma harcamaları ve değişen güvenlik dengeleri düşünüldüğünde, Berlin’in atacağı adımların Avrupa savunma mimarisi üzerinde belirleyici etkisi olabileceği değerlendiriliyor.