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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, gelecek 10 yılda silahlı kuvvetler için 500 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı.

Almanya hükümeti geçen yıl İngiltere'nin üç katından fazla savunma sözleşmesi yaptı. Eski Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreter Yardımcısı Camille Grand, Almanya'nın savunma kapasitesini gerekli biçimde tamamladığını ve NATO'nun %2'lik harcama hedefini 1990'dan beri karşılamış olsaydı savunmaya 400 milyar dolar daha fazla harcaması gerekeceğini söyledi.

Paranın üçte ikisi Alman şirketlerine

Almanya'nın savunma tedariki ağırlıklı olarak Alman silah üreticilerine yöneldi. 2025'teki askeri harcamaların yaklaşık üçte ikisi Alman şirketlerine, %30'u çoğunlukla ABD sistemlerinin Almanya'da üretimine ve yaklaşık %10'u Avrupa dışına gitti.

Almanya, Fransa ve Hollanda'yla milyarlarca avroluk ortak projelerden çıktı. ABD'nin Avrupa'daki varlığını azaltmayı planladığı dönemde Berlin'in askeri gücünün artması, Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar ve tarih kaynaklı anlaşmazlıkları daha görünür hale getiriyor.

AfD faktörü: Moskova ile yakınlaşma talebi

Almanya için Alternatif (AfD) kamuoyu yoklamalarında ilk sıraya yükseldi. Parti, Moskova'yla yakınlaşmayı, Almanya'nın Nazi dönemi suçları etrafındaki "suçluluk kültürünün" sona erdirilmesini, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını ve Rus enerji alımlarının yeniden başlatılmasını istiyor.

AfD, Almanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını savunuyor; parti liderlerinden bazıları NATO'nun gerekliliğini sorguluyor.

Polonya ve Fransa'da tedirginlik

Polonya'da, aşırı sağcı bir Alman hükümetinin eski toprak taleplerini yeniden gündeme getirebileceği yönünde endişe bulunuyor. AfD Eş Başkanı Tino Chrupalla, Rusya'dan Almanya'ya yönelik bir tehdit görmediğini ve Polonya'nın tehdit oluşturabileceğini söyledi.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, aşırı sağcı ve Rusya yanlısı bir partinin kontrolündeki yeniden silahlanmış Almanya'nın nereye varabileceğini çok iyi hatırladıklarını söyledi.

Fransa'da ise Almanya'nın önde gelen askeri-sanayi gücü olarak ülkesinin yerini alabileceği endişesi bulunuyor. Fransa'daki siyasi, diplomatik ve askeri çevrelerde Almanya'nın kendisine biçtiği rol konusunda yaygın tedirginlik yaşanıyor.

Çözüm için 4 formül

Avrupa'daki bazı yetkililer, yeniden silahlanan Almanya ile Rusya'nın kıtanın en büyük iki gücü haline gelmesinden ve Berlin'in çatışmayı önlemek için yeniden Kremlin'e yaklaşmasından endişe ediyor.

Almanya'nın yeniden silahlanmasını Avrupa'ya daha sıkı bağlamak için 4 öneri gündemde: ortak Avrupa tedariki, savunma sanayilerinin entegrasyonu, NATO içinde ortak komuta yapıları ve savunma harcamaları için ortak AB borçlanması.

Almanya'nın müttefiklerine yeniden silahlanmanın yalnızca NATO ve Avrupa taahhütlerini yerine getirmeyi amaçladığı güvencesini vermesi gerektiği belirtiliyor.