Almanya'nın yeni savaş gemileri Avrupa denizlerinde dengeleri değiştirir mi?

Avrupa'daki güvenlik ortamının hızla bozulması, Almanya'yı savunma doktrininde ve deniz tedarik programlarında köklü değişiklikler yapmaya zorladı. Başlangıçta beş adet olarak planlanan F127 sınıfı fırkateyn ihtiyacı, federal savunma planlamalarındaki yeni kararlar doğrultusunda sekiz gemilik geniş bir filoya dönüştürüldü. Bu genişleme hamlesi, özellikle Rusya'dan gelebilecek olası füze tehditlerine karşı koyma arzusundan kaynaklanıyor. Aynı zamanda ABD'nin askeri ağırlığını Pasifik bölgesine kaydırması ihtimaline karşı, Avrupa'nın kendi göbeğini kesebilecek bir deniz kalkanı oluşturma stratejisini yansıtıyor.

Muhrip boyutunda ağır silah ve teknoloji entegrasyonu

F127 sınıfı, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Alman donanma envanterine girecek en büyük ve en ağır savaş gemisi tipi olmaya aday görünüyor. Tasarım aşamasında boyu yaklaşık 178 metreye, deplasmanı ise 12.000 ton seviyesine ulaşan bu devasa platformlar, geleneksel bir fırkateynin çok ötesinde muhrip kapasitesi sunuyor. Gemilerin vuruş gücü, Amerikan Lockheed Martin üretimi Aegis entegre savaş sistemi ve Raytheon tarafından geliştirilen 360 derece algılama yetenekli SPY-6 radarları ile birleşiyor. Bünyesinde barındıracağı 96 dikey fırlatma hücresi (VLS) ise gemiye hipersonik füzelere karşı savunma ve derin darbe indirme kabiliyeti tanıyacaktır.

Sanayi ortaklığı ve lojistik gelecek

Almanya, Rusya kaynaklı tehditler ve Avrupa güvenlik mimarisindeki değişimler doğrultusunda, 26 milyar Euro bütçeyle sekiz adet yeni nesil F127 hava ve füze savunma fırkateyni tedarik etmeyi planlıyor. Muhrip ölçeğindeki bu platformlar, Aegis savaş sistemi ve SPY-6 radar teknolojisi ile Alman donanmasına ilk kez deniz tabanlı balistik füze savunma kabiliyeti kazandırarak NATO'nun Kuzey Avrupa'daki kalkanını güçlendirecek.