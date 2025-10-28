ALTAY Tankı 2026’da seri üretime yerli tasarım ve üretim BATU motoruyla devam edecek

Mehmet KAYA/ANKARA

Geliştirme safhasından seri üretimine kadar bir dizi sorunla karşılaşa, hatta üretim yeri dahi değişen ALTAY Tankı için Türkiye-Katar ortaklığı BMC’nin Ankara’da kurulan BMC Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisinin resmi açılışı ve üretilen ilk tankların teslimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle yapıldı. Törende, bir adet ALTAY Tankı’nın teslim sertifikası Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel’e takdim etti. Törende, ayrıca ALTAY Tankı ve BMC ürünlerinden oluşan taşıtların geçiş töreni de yapıldı.

ALTAY Tankı ilk teslimatı Cumhuriyet Bayramı arifesinde 28 Ekim günü yapıldı. BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı özel yapım TOGG limuzin ile fabrikayı tanıttı. BMC’nin de dahil olduğu Tosyalı grubu aynı zamanda TOGG otomobilin ortakları arasında bulunuyor.

ALTAY 2026 sonuna doğru yerli motorla üretilecek, ihracat lisansı alınamayan tüm alt sistemler yerlileştirildi

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, törendeki konuşmasında verdiği bilgide, seri üretimin 2026 yılı sonu itibariyle yeni bir faza geçeceğini ve ALTAY için geliştirilen yerli tasarım ve üretim BATU güç grubuyla üretimin başlayacağını duyurdu. Tosyalı ayrıca ALTAY AMT’nin yeniden tasarlandığını ve Yeni ALTAY olarak nitelediklerini kaydetti. Tosyalı, çok sayıda alt sistemin yeniden tasarlandığını ve yerli üretildiğini belirterek, ihracat lisansı alınamayan tüm alt sistemlerin yerli ve milli hale getirildiğini kaydetti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de konuşmasında ALTAY tankı ve diğer ürünlerde, geçmişte ithal edilen alt sistemlerin daha iyi ve daha güçlü şekilde yerli olarak üretildiğini, Türkiye’nin oyun değiştirici bir savunma sanayiine eriştiğini kaydetti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafya ve bölgesinde yerli ve milli ürünlerle donatılmış güçlü bir orduyu gerekli kaldığını söyledi.

ALTAY Tankı ve BMC üretim tesisleri

ALTAY tankı, son nesil ana muharebe tankları arasında bulunuyor. Türkiye bu üretimle kendi tasarımına sahip ve üretim yapan 10 ülkeden biri oldu. ALTAY Tankı için geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2018’de seri üretim için BMC ile sözleşme imzalanmış, ancak motor ve güç aktarım organlarını vermekten vaz geçen üretici nedeniyle gecikmeye uğradı. Bu arada, üretimi üstlenen BMC’nin Türk ortağı değişti ve TOSYALI grubu tarafından satın alındı, ardından TOSYALI grubu Katar’lı ortağından çoğunluk hissesini aldı. TOSYALI Arifiye Palet Fabrikası’nda bir yandan ALTAY’ı seri üretim için hazırlarken, Ankara’da üretim tesisi yatırımını tamamladı. Motor ve güç aktarımı için de BATU geliştirilmeye başlandı. Yeni ALTAY’ın iki adet prototipi 2023 yılında TSK’ya verilerek test ve kabul süreci başlatılmış oldu. Bu aşamalar geçildikten sonra 2025 itibariyle ilk fazda Güney Kore’den temin edilen motor ve güç aktarım organları ile ilk seri üretim fazına başlandı.

ALTAY tankı bu aşamada TSK tarafından 250 adet sipariş edildi. BMC Ankara Tank üretim hattı yıllık 96 adetlik üretim kapasitesine sahip ancak sipariş durumuna göre bu sayıda yıllık ALTAY üretimi beklenmiyor. Ankara’daki BMC üretim tesislerinde ise ALTAY tankı ve ALTUĞ 8x8 üretim hatları yanında, motor ve güç aktarım organlarının da üretildiği BMC Power şirketinin üretim hattı bulunuyor. Toplamda 840 bin metrekare alanda kurulan, üretim, prototip ve test, eğitim mühendislik birimi olan tesiste 290 bin metrekarelik bir test sürüş merkezi de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Altay ile yeni bir dönemin kapılarını açtık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törendeki konuşmasında “20 yıl öncesine götürmek istiyorum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk? Silahtan söz etmiyorum. Hamdolsun bugün silahlarını kendi üreten bir Türkiye var” diyerek, savunma sanayiinde gelinen aşamada üretilen ürünleri saydı. Erdoğan, ALTAY tankının üretiminin engellenmek istediğini hatırlatarak, “Bütün bu engeller, belki bizi biraz yavaşlatır, biraz geciktirir ama asla menzile ulaşmamızı engelleyemez. Ya yol bulur, ya yol açar sonuca, menzile erişiriz” dedi.

Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği aşama ve etkin politikalarıyla başta Gazze olmak üzere mazlumlara yardım için belirten Erdoğan, “Türkiye’yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik. Mazlumun güçlüye boyun eğmediği, güçlünün güçsüzü ezdiği bir dünya olmaması için çalıştık. Türkiye’ye nerede ihtiyaç duyulduysa hiçbir bagaj taşımadan yardıma gittik” dedi.