Altınay Savunma Teknolojileri stratejik yeteneklerini SAHA Expo’da sergileyecek

Türkiye’nin savunma ekosisteminde derin mühendislik birikimiyle kritik bir rol üstlenen Altınay Savunma Teknolojileri, 5-9 Mayıs 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan SAHA EXPO 2026’da gövde gösterisine hazırlanıyor. Şirket, kara, hava ve deniz platformları için geliştirdiği, sahada rüştünü ispatlamış ve ambargolara karşı stratejik kalkan oluşturan teknolojilerini uluslararası katılımcılarla buluşturacak.

“Tam bağımsızlık yolunda kritik bir sorumluluk üstleniyoruz"

Fuar öncesi değerlendirmelerde bulunan Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, şunları söyledi: "Altınay olarak ülkemizin savunma sanayiindeki tam bağımsızlık doktrininde stratejik bir sorumluluk üstleniyoruz. Gökyüzünden derin denizlere kadar her harekât alanında, platformlarımızın operasyonel emniyetini ve vuruş gücünü garanti altına alan alt sistemleri tamamen milli öz kaynaklarımızla tasarlıyor ve üretiyoruz. SAHA Expo 2026’da sergileyeceğimiz teknolojiler, sadece yerli ihtiyaçlara yanıt vermekle kalmayıp, küresel pazarda da 'teknoloji üreten Türk markası' algımızı perçinleyen, rekabetçi ve oyun kurucu çözümlerdir."

Havacılıkta kesintisiz haberleşme ve akıllı mühimmat yönetimi

Altınay’ın fuarda sergileyeceği havacılık teknolojileri arasında, yeni nesil SİHA ve TİHA’ların uydu ile bağını her koşulda koruyan 4 Eksenli SOTM Anten Pedestali yer alıyor. Ekvatoral bölgelerden kutuplara kadar kesintisiz ve yüksek kapasiteli görüş ötesi (BLOS) veri akışı sağlayan bu sistem, taktik sahanın iletişim ağını güvence altına alıyor. Başta 5. nesil savaş uçakları olmak üzere hava platformlarının asimetrik vuruş gücünü artıran Akıllı Salan Sistemleri ise pnömatik tahrik mimarisiyle daha güvenli, hızlı ve sarsıntısız bir mühimmat bırakma operasyonu sunarak Türkiye’nin havacılıktaki teknolojik derinliğini simgeliyor.

Mavi Vatan’ın operasyonel emniyeti Altınay’a emanet

Deniz platformlarında insan riskini sıfıra indiren ve en zorlu deniz koşullarında dahi helikopterlerin gemiye güvenli inişini sağlayan KUŞKAPANI (Helikopter Yakalama ve Transfer Sistemi), TCG İSTANBUL fırkateyni üzerindeki aktif görev başarısının ardından fuarda uluslararası katılımcıların ilgisine sunulacak. Ayrıca, milli gemilerin kesintisiz görev yapmasını ve yüzer birer hava üssüne dönüşmesini sağlayan denizcilik sınıfı JP-5 Yakıt İkmal Sistemleri de Altınay’ın donanmaya sunduğu stratejik lojistik çözümler arasında yer alacak.

Minik boyutlar, devasa güç: XMotion sürücü ailesi ve taktik enerji çözümleri

Altınay mühendisliğinin "kibrit kutusu" boyutlarına sığdırdığı, savunma platformlarının tüm hareketli parçalarına yüksek hassasiyetle zeka katan XMotion Akıllı Motor Sürücü Ailesi, dar alanlardaki yüksek güç ihtiyacına yenilikçi bir yanıt veriyor. Bu elektromekanik altyapıyı tamamlayan Gelişmiş Batarya ve Enerji Depolama Sistemleri ise, İHA çözümlerinde ve otonom sistemlerde hayati önem taşıyan SWaP (Boyut, Ağırlık ve Güç) optimizasyonunu zirveye taşıyor. Torpido bataryalarından hava platformlarına kadar uzanan bu enerji çözümleri, modern orduların ihtiyaç duyduğu kesintisiz gücü milli BMS (Batarya Yönetim Sistemi) yazılımıyla güvence altına alıyor.

Altınay Savunma Teknolojileri, SAHA Expo 2026 boyunca İstanbul Fuar Merkezi’ndeki standında, geleceğin savunma endüstrisini şekillendiren bu çözümlerle güçlü bir şekilde yerini alıyor.