Altınay Savunma'dan küresel hamle: Birleşik Krallık'ta şirket kurdu

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Altınay Savunma Teknolojilerinden yapılan açıklamaya göre, kara, hava ve deniz platformlarına yönelik geliştirdiği mühendislik çözümleriyle faaliyet gösteren Altınay Savunma, "Küresel 100" hedefi doğrultusunda uluslararası yapılanmasını genişletiyor.

Birleşik Krallık'taki yeni yapılanmanın, gelişmiş teknoloji ekosistemlerine doğrudan erişim, uluslararası ana yüklenicilerle entegrasyon ve stratejik sanayi ortaklıklarının geliştirilmesi açısından şirketin küresel ihracat ağında önemli rol üstlenmesi hedefleniyor.

Altınay Savunma, Türkiye'deki üretim kapasitesi ve mühendislik kadrosunu büyütürken, Birleşik Krallık operasyonuyla Türkiye'deki savunma sanayisi ekosistemine sağlanacak teknolojik ve ticari kazanımları artırmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınay Savunma CEO'su Burak Mercan, şirketin dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketleri arasında yer alma hedefi doğrultusunda ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Dünyanın önde gelen savunma sanayisi şirketleri arasında yer alma vizyonumuzla kararlı adımlarla ilerliyoruz. Kara, hava ve deniz platformlarında yenilikçi teknolojiler geliştiren mühendislik gücümüzü Birleşik Krallık'ta kurduğumuz Altınay Aerospace Technologies International Ltd. ile küresel ölçekte perçinliyoruz. Türkiye'deki AR-GE ve üretim altyapımıza yaptığımız yatırımları hız kesmeden artırıyoruz.

Milli imkanlarla geliştirdiğimiz sistemlerin uluslararası pazarda hak ettiği yeri alması için Birleşik Krallık operasyonumuzu güçlü bir ihracat ve iş birliği köprüsü olarak konumlandırıyoruz. Müşterilerimize ve yatırımcılarımıza uzun vadeli sürdürülebilir değer sağlayacak güçlü bir altyapıyı kararlılıkla inşa ediyoruz."

Altınay Savunma Grubu'na CGSO ataması

Şirketin yeni C-Level organizasyonel yapılanması kapsamında Stephen Darnell, Altınay Savunma Grubu Büyüme ve Stratejiden Sorumlu Üst Yönetici (Grup CGSO) görevine atandı.

Darnell'in, grubun küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmeye ve stratejik ortaklık ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalara liderlik edeceği bildirildi.

Darnell, Altınay Savunma'nın mühendislik ve teknoloji geliştirme kabiliyetlerinin küresel pazarda güçlü bir temel oluşturduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Temel hedefimiz, bu üstün yetkinlikleri uluslararası arenada sürdürülebilir bir büyümeye dönüştürmek, güvenilir ilişkiler geliştirmek ve grubumuzun gücünü tamamlayacak doğru sanayi ortaklıklarını kurmaktır. Birleşik Krallık operasyonu, Altınay’ın küresel çapta birbiriyle entegre ve etki gücü yüksek bir uluslararası organizasyona dönüşme yolculuğunda anahtar rol üstlenecek."