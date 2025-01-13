ANKA-3 TOLUN bombasıyla hedefi 12'den vurdu!

TUSAŞ, ANKA III insansız savaş uçağının gövde içi silah istasyonundan 20 bin feet irtifada ve 180 knot hızla atış yaptığını duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “ANKA III’ten bir ilk! ANKA III, gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdi.

Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III, operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.

“İlkleri başarmaya devam”

ASELSAN tarafından yapılan açıklamada ise, “İlkleri başarmaya devam ediyoruz! ANKA III, dahili silah yuvasından yaptığı atışla düşük görünürlüklü hava platformlarında da yetkinliğini kanıtladı.” denildi.

Bu gelişme, ANKA III’ün operasyonel kabiliyetlerini artırırken, Türk savunma sanayisinin yerli ve millî imkanlarla elde ettiği başarıları bir kez daha gözler önüne serdi.

TOLUN’un özellikleri ve kabiliyetleri

TOLUN mühimmatı, F-16 savaş uçaklarıyla tek sortide 8 adet hava-yer mühimmatı taşıyabilme kapasitesi sunarak, aynı anda 8 farklı hedefe taarruz imkanı sağlıyor. GPS/INS navigasyon sistemine ek olarak IIR Arayıcı Başlıklı TOLUN-IIR konfigürasyonu sayesinde pilotlara, havada manuel yönlendirme imkanı tanıyan man-in-the-loop kabiliyeti sunuyor.

SavunmaSanayiST'de yer alan habere göre, Yyaklaşık 100 km menzile sahip olan TOLUN, 250 libre ağırlığıyla MK-81 bombalarına denk geliyor ve 1 metrelik güçlendirilmiş betonu delme kabiliyetine sahip. Bu üstün kabiliyet, yapılan atışlı testlerle daha önce doğrulanmıştı.