Anlaşma imzalandı! Paraguay’dan A-29 Super Tucano uçağı tedariki

20 Temmuz 2024’te Paraguay Devlet Başkanı Santiago Peña, Paraguay Hava Kuvvetleri için 6 adet A-29 Super Tucano uçağının satın alınmasına ilişkin anlaşmayı resmen imzaladı. Anlaşma, yaklaşık 96.6 milyon dolar değerinde olup, Brezilya Kalkınma Bankası’ndan (BNDES) alınacak bir kredi ile finanse edilecek.

BNDES kredisi, uçakların tüm maliyetini karşılayacak

Sa Defensea tarafından yapılan habere göre ilgili BNDES kredisi, uçakların tüm maliyetini karşılayacak ve Paraguay ile Brezilya arasındaki güçlü ikili ilişkileri pekiştirecek. Bu satın alma, Paraguay’ın savunma modernizasyonu çabalarında önemli bir ilerleme kaydederken, A-29 Super Tucano’ların ise yakında operasyonel hale gelmesi beklenmektedir. Paraguay Hava Kuvvetleri (Fuerza Aerea Paraguaya) operasyonel kabiliyetlerini artırmak için kademeli bir modernizasyon sürecinden geçmektedir. Hava Kuvvetleri, bütçe kısıtlamalarına rağmen gözetleme, nakliye, eğitim ve muharebe operasyonları da dahil olmak üzere çeşitli görevleri yerine getirebilmek için geniş bir uçak filosuna sahiptir.Paraguay Hava Kuvvetleri, nakliye operasyonları için çeşitli hafif nakliye uçaklarından oluşan bir filo işletmektedir. Bu filoda bir adet Beech 58 Baron, 4 adet C-212-200 Aviocar, bir adet C-212-400 Aviocar, 2 adet Cessna 208B Grand Caravan, bir adet Cessna 210 Centurion, bir adet Cessna 310, 2 adet Cessna 402B, 2 adet Cessna U206 Stationair, bir adet DHC-6 Twin Otter, bir adet PA-32R Saratoga (EMB-721C Sertanejo) ve 2 adet PZL-104 Wilga 80s yer almaktadır. Eğitim amaçlı olarak ise Hava Kuvvetleri’nin filosunda hem eğitim hem de hafif taarruz uçağı olarak hizmet veren 6 adet EMB-312 Tucano, 6 adet T-25 Universal, 6 adet T-35A Pillan ve 3 adet T-35B Pillan bulunmaktadır.

Hafif taarruz ve eğitim uçağı A-29 Super Tucano

A-29 Super Tucano, Brezilyalı havacılık şirketi Embraer tarafından geliştirilen ve üretilen hafif taarruz ve eğitim uçağıdır. Dayanıklılığı ve zorlu ortamlarda çalışma kabiliyeti ile bilinen A-29, kontrgerilla, yakın hava desteği ve keşif gibi çeşitli görevler için kullanılmaktadır.