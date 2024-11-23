Anlaşmalar imzalandı! Birleşik Krallık ve Moldova arasında yeni iş birlikleri

Birleşik Krallık ve Moldova, savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir Savunma ve Güvenlik Ortaklığı başlattı. Bu ortaklık, Moldova’nın ulusal güvenliğini artırmayı, dış tehditlere karşı dayanıklılığını sağlamlaştırmayı ve bölgesel istikrarı desteklemeyi hedefliyor.

Ortaklık kapsamında Moldova’nın askeri kapasitesinin güçlendirilmesi, modern savunma teknolojilerinin kullanımı ve karşılıklı eğitim programları yer alacak. Ayrıca, Moldova’nın siber güvenlik alanındaki yeteneklerinin geliştirilmesi için de Birleşik Krallık tarafından önemli destek sağlanacak. İlgili ortaklıki Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy’nin Moldova’nın başkenti Kişinev’deki resmi ziyareti sırasında duyuruldu.

“Moldova, Birleşik Krallık için hayati bir güvenlik ortağıdır"

Özellikle artan Rus saldırganlığına karşı savunma mekanizmalarının güçlendirilmesini sağlayacak olan iş birliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı David Lammy, şunları söyledi:

“Moldova, Birleşik Krallık için hayati bir güvenlik ortağıdır. Rusya’nın saldırganlığına karşı dayanıklılığını güçlendirmek için yeni bir Savunma ve Güvenlik Ortaklığı başlatıyoruz. Moldovalılar, Ukrayna’nın hemen yanı başında, Rusya’nın baskı ve saldırganlığını sürekli olarak hissediyor. Kremlin’in müdahalelerine rağmen, Moldova halkı özgürlüğü ve bağımsızlığı seçti. Bu kararı korumalarına destek olmak bizim görevimizdir.”

Siber güvenlik alanında iş birliği

Ortaklık kapsamında Moldova’nın siber güvenlik kapasitesinin artırılması için Birleşik Krallık tarafından 2 milyon sterlinlik bir destek sağlanacak. Bu fonlama, Moldova’nın düşmanca siber faaliyetlere karşı dayanıklılığını artırmayı, yeni yetenekler geliştirmeyi ve güvenlik standartlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Dışişleri Bakanı, Moldova’nın siber güvenlik merkezi Cybercor’u ziyaret ederek, bu alandaki iş birliğinin detaylarını açıkladı. Araştırmalar, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana Moldova’daki siber saldırıların üç kattan fazla arttığını gösteriyor.