Arap ve İsrail basını Türkiye-İngiltere Eurofighter anlaşmasını gündeme taşıdı

Türkiye'nin İngiltere ile 10.7 milyar dolar değerinde Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımına ilişkin anlaşma imzalaması, İsrail basını tarafından, Avrupa'nın giderek daha fazla, NATO'nun ikinci büyük ordusu konumunda ve silahlı insansız hava aracı üreticisi Türkiye'ye yöneldiği ve bu alımın Ankara'nın Tel Aviv'in aralarında yer aldığı bölgesel rakiplerine karşı "baskı" kurma çabası olarak değerlendirildi.

"Türkiye Eurofighter ve F-35 alımlarıyla bölgede güç dengesini güçlendirmeyi hedefliyor"

The Jerusalem Post'un haberine göre, Eurofighter alımıyla Türkiye bölgede İsrail'in de bulunduğu rakiplerine karşı "baskı" kurmak istiyor. Batı ile sıcak ilişkilere sahip Türkiye'nin, Eurofighter'in yanı sıra ABD yapımı F-35 alımı için görüşmeler yürüttüğüne işaret edildi. Avrupa'nın giderek daha fazla NATO'nun ikinci büyük ordusu konumunda ve silahlı insansız hava aracı üreticisi Türkiye'ye yöneldiği, bunu da NATO'nun doğu ucunu güçlendirmek için Ukrayna'daki olası bir savaş sonrası stabilizasyon dönemini hesap ettiği şeklinde yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haftalarda Katar ve Umman'a yaptığı ziyarette de bu anlaşmaya ilişkin görüşmelerin yer aldığı paylaşıldı. Türkiye'nin milli savunma projesi KAAN savaş uçaklarını devreye sokmadan önce Eurofighter alımı için bir süredir görüşmeler yürüttüğüne dikkati çekti.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberinde ise Türkiye ile İngiltere arasındaki 20 Eurofighter satışına ilişkin anlaşmanın Ankara ile Tel Aviv arasındaki "güç dengesini değiştirebilecek" bir anlaşma olduğuna yer verildi.

"Türkiye'nin hava savunmasını daha güçlendirecek"

Haberde, anlaşmanın iki NATO müttefiki arasındaki savunma bağını derinleştirdiği ve Türkiye'nin hava savunmasını daha güçlendirdiğinin altı çizildi.

İki ülkenin 10.7 milyar dolar değerindeki anlaşma için temmuzda ön satış anlaşması imzaladığı belirtilirken Airbus, BAE Systems ve Leonardo şirketlerinin dahil olduğu Eurofighter konsorsiyumu (Almanya, İtalya ve İspanya) tarafından da onaylandığı hatırlatıldı.

Israel Hayom gazetesi ise İngiltere ile “devasa" anlaşmanın Türkiye’nin hava kuvvetlerini modernize etme girişimi çerçevesinde imzalandığını kaydetti.

Haberde, Türkiye’nin Suriye, Gazze ve Ukrayna başta olmak üzere yaşanan bölgesel gerilimler nedeniyle söz konusu anlaşma ile NATO içindeki konumunu güçlendirmek istediği yorumu da yer aldı.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun internet sayfasında çıkan haberde ise Türkiye’nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı ile Batı ile diplomatik bir yakınlaşma sağlayacağı kaydedildi.

Türkiye’nin anlaşma ile Türk Hava Kuvvetleri'nin gücünü arttırmayı, savaş uçağı filosunu yenilemeyi ve İsrail dahil, bölge ülkelerine karşı avantaj elde etmeyi amaçladığı ifade edildi.

Arap basını: Türkiye, Eurofighter savaş uçakları anlaşmasıyla İsrail'e meydan okumaya hazırlanıyor

Suudi Arabistan merkezli Al-Hadath televizyonu, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili yaptığı anlaşmayı, "Türkiye, Eurofighter savaş uçakları anlaşmasıyla İsrail'e meydan okumaya hazırlanıyor" başlığıyla izleyicileriyle paylaştı.

İngiltere'nin Eurofighter projesindeki Avrupalı ortaklarının onayıyla bu anlaşmayı imzaladığına işaret edilen haberde, Türkiye'nin F-16 ve F-35 savaş uçaklarının yanı sıra Eurofighter uçaklarıyla da hava filosunu yenilemeyi hedeflediği vurgulandı.

4,5 nesil savaş uçağı Eurofighterların özelliklerine dikkati çekildi

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu da Türkiye'nin İngiltere'den 20 adet savaş uçağını satın almak için anlaşma yaptığını aktardı. Al Arabiya haberinde, Türkiye'nin hava kuvvetleri envanterine katacağı 4,5 nesil savaş uçağı Eurofighterların özelliklerine dikkati çekildi.

Katar’ın önde gelen gazetelerinden El-Arabi el-Cedid de Türkiye'nin İngiltere, Katar ve Umman'dan 44 adet Eurofighter savaş uçağını satın alacağını okuyucularıyla paylaştı.

Al Jazeera’da ise anlaşma, “Türkiye, 20 adet Eurofighter savaş uçağı alımı için İngiltere ile büyük bir anlaşma imzaladı” başlığıyla yer buldu.

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, pazartesi günü İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i Ankara’da kabulü sırasında 20 adet “Eurofighter Typhoon” uçağının alımına ilişkin bir anlaşma imzaladığı aktarıldı.

"Yalnızca askerî bir adım değil"

Ayrıca Al-Jazeera’nın internet sitesinde Arap basınındaki gözlemcilere göre, söz konusu anlaşmanın yalnızca askerî bir adım olmadığı aynı zamanda bunun diplomatik bir boyut da taşıdığına dikkati çekilerek, bunun Türkiye’nin NATO içindeki konumunu güçlendirme ve öte yandan ABD ile bağlantılı silahlanma programlarında karşılaştığı kısıtlamaları azaltma isteğini yansıttığının altı çizildi.

Arap dünyasındaki bakış açısındansa adımın, Doğu Akdeniz’de "artan meydan okumalar" ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki hava silahlanma yarışına bir yanıt olarak okunduğu vurgulandı.

Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) Sky News Arabia televizyonu da Türkiye'nin İngiltere'den 20 adet Eurofighter tipi savaş uçağını satın alacağını izleyicilerine aktardı. Dubai merkezli Lana Time internet sitesinin anlaşmaya ilişkin verdiği haber ve değerlendirmede, Londra ve Ankara arasındaki anlaşmanın iki ülke arasındaki ilişkileri nitelikli bir noktaya taşıyacağı belirtildi.

Her iki tarafın da 2026’da teslimatın başlamasına hazırlık olarak, gelecek aylarda uçak kontrolleri ve test prosedürlerini tamamlamayı dört gözle beklediği kaydedildi. Haberde, Eurofighter’in, "gelişmiş teknik yetenekleri bakımından mükemmel bir üne sahip olduğu" ifade edildi.