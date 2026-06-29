ARMMO Defense Technologies yeni önleyici hava platformunun saha testlerini tamamladı

Yeni nesil hava koruma çözümleriyle dikkat çeken ARMMO markası, otonom tehditleri bertaraf etmek üzere ürettiği robotik sistemi taktik personel gözetiminde havaya kaldırdı. Slovakya sınırları içinde icra edilen uçuş faaliyetlerinde, hedef takibi ve dinamik engelleme algoritmaları gerçekçi operasyon şartlarında test edildi. Elde edilen saha çıktıları, donanımın muharebe alanına geçişe hazır olduğunu gösteriyor.

Alçak irtifa tehditlerine karşı yeni çözüm

Küresel güvenlik konjonktüründe mikro boyutlu hava araçlarının oluşturduğu asimetrik riskler, askeri planlamacıları alışılmışın dışında savunma mekanizmaları inşa etmeye zorluyor. Sürü halindeki saldırı organizasyonlarına karşı konvansiyonel füzelerin maliyet etkin olmaması, savunma ekosistemini daha çevik ve teknolojik donanımlara yönlendiriyor. Yaşanan bu dönüşüme katkı sunmak amacıyla mühendislik süreçlerini yoğunlaştıran ARMMO Defense Technologies, sınır hatlarının korunmasında çarpan etkisi yaratacak kritik bir adımı tamamladı. Slovakya coğrafyasında konuşlu taktik eğitim alanlarında gerçekleştirilen uygulamalı manevralar, yeni doktrinlerin gerçek bir muharebe sahasında sınanmasına zemin hazırladı.

Gerçekçi senaryolar altında BANDIT-X performansı

Yürütülen kapsamlı uçuş faaliyetlerinin odak noktasını, gökyüzündeki döner veya sabit kanatlı zararlı unsurları kinetik olarak engellemek üzere tasarlanan BANDIT-X hava savunma aracı oluşturdu. Ordu bünyesinde görev yapan profesyonel drone operatörleri ve harekat uzmanlarının doğrudan dahil olduğu test süreçlerinde, sistemin hedef tespit radarlarıyla olan entegrasyon hızı ölçüldü. Yapay zeka destekli otonom seyrüsefer kartları, yapay olarak oluşturulan elektromanyetik köreltme ve elektronik harp engelleri karşısında kararlı duruşunu korumayı başardı. Tanımlanan yabancı hedeflere saniyeler içerisinde yönelen önleyici platform, yüksek ivmeli manevra kabiliyeti sayesinde havada yakalama görevini sorunsuz tamamladı.

Operasyonel hazırlık ve entegrasyon süreci

Bölgedeki zorlu iklim ve coğrafya şartları altında toplanan telemetri verileri, yeni donanımın mevcut askeri komuta kontrol sistemlerine tam bir uyum sağladığını kanıtlıyor. Denemelerin bitimiyle birlikte teknik heyetlerce hazırlanan raporlar, aracın yapısal dayanıklılığını ve elektronik harp direncinin yüksekliğini resmi olarak tescil eder nitelikte oldu. Karakol bütçelerini koruyan ve operasyonel maliyetleri asgari düzeye indiren bu taşınabilir savunma kalkanı, geleceğin çok katmanlı hava güvenliği mimarilerinde kendine sağlam bir yer edineceğini gösteriyor.