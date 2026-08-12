ARTEC'ten güç gösterisi: Almanya ve Hollanda'dan 69 Adet Boxer RCT30 tedariki için kritik imza

Müttefik orduların operasyonel yeteneklerini ve zırhlı koruma kalkanlarını artırmaya yönelik sınır ötesi askeri tedarik hamlelerine bir yenisi daha eklendi. KNDS Deutschland ile Rheinmetall ortaklığında faaliyetlerini sürdüren konsorsiyum ARTEC, iki ülkenin savunma bakanlıkları adına yürütülen envanter genişletme programı kapsamında çok kritik bir sipariş paketine resmiyet kazandırdı. Bu kapsamda, hem Almanya hem de Hollanda kara kuvvetleri unsurları için toplam 69 adet uzaktan komutalı kule sistemine sahip yeni nesil piyade muharebe zırhlısının üretim takvimi başlatıldı.

RCT30 teknolojisiyle maksimum ateş gücü

Sözleşmeye bağlanan yeni araçların en belirgin teknik özelliği, muharebe sahasındaki caydırıcılığı radikal şekilde yükselten tam otonom kule modülleriyle donatılmış olmasıdır. Personel güvenliğini en üst düzeye çıkaran bu elektro-optik hedefleme mimarisi, zorlu iklim ve gece koşullarında bile hareketli hedeflere karşı kesintisiz ve milimetrik bir vuruş kabiliyeti sunuyor. Lojistik ve teknik heyetlerin planlamalarına göre, asimetrik tehdit unsurlarına karşı geliştirilen bu dinamik gövde yapısı, birliklerin cephe hattındaki savunma direncini de %35 oranında yukarı çekecek.

Ortak savunma stratejisi ve küresel tedarik zinciri yönetimi

Bu geniş bütçeli ilave sipariş, sadece iki komşu ülkenin askeri envanterini sayısal olarak artırmakla kalmayıp, aynı zamanda NATO'nun genel savunma doktrini ve Avrupa ordularının taktiksel anlamda birbiriyle tam uyumlu çalışabilme hedeflerine doğrudan katkı sunuyor. Savunma sanayisi üreticilerinin tesislerinde eş zamanlı olarak kurulacak yeni montaj hatları sayesinde, tedarik zincirindeki dönemsel ham madde dalgalanmalarına karşı esnek bir imalat modeli uygulanacak ve böylece teslimat takviminde yaşanabilecek olası gecikmelerin de henüz işin başındayken önüne geçilecek. Teslim edilecek zırhlı platformların modüler tasarımları, önümüzdeki yıllarda ortaya çıkabilecek yeni siber savunma ve dijital komuta-kontrol sistemlerinin araçlara ekstra bir gövde yenileme maliyeti yaratılmadan kolayca entegre edilmesini sağlayarak bütçe verimliliğini koruyor. Önümüzdeki aylarda prototip aşamalarının tamamlanması beklenen bu entegrasyon süreci, askeri kabul heyetlerinin yapacağı zorlu arazi ve atış testlerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından resmiyet kazanacak olup, kıta genelindeki yerli askeri üretim ekosisteminin bağımsızlığını kalıcı kılmayı amaçlıyor.