ASELSAN 50. yılını rekorlarla tamamladı: Net kârı beklentileri aştı

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre ASELSAN, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2025 yılı finansal sonuçlarında güçlü operasyonel performansını korudu. 50. kuruluş yılını kutlayan şirket, Borsa İstanbul’un en değerli şirketi unvanını pekiştirerek piyasa değerinde 30 milyar dolar barajını aşan ilk Türk şirketi oldu.

ASELSAN’ın 2025 yılı hasılatı, bir önceki yıla göre reel olarak yüzde 15 artarak 180,4 milyar TL’ye ulaştı. İhracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında yurt dışı teslimatlarını yüzde 89 artıran şirket, 958 milyon dolar ihracat rakamı yakaladı. Kilogram başına ihracat değeri 2 bin 200 dolara yükselirken, yıl genelinde imzalanan yeni ihracat sözleşmeleri yüzde 104 artışla 2,1 milyar doları aştı.

Yıl içerisinde alınan yeni siparişlerin yüzde 46 artışla 9,6 milyar dolara ulaşmasıyla birlikte, şirketin toplam bakiye siparişleri 20,4 milyar dolar ile rekor kırdı.

Şirket, seri üretim kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla yatırımlarını yüzde 106 artırarak 372 milyon dolara çıkardı. AR-GE harcamaları da yüzde 40 yükselişle 1,36 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. "Operasyonel Verimlilik Yılı" ilan edilen 2025’te FAVÖK marjı yüzde 26,2’ye yükselirken, yapay zeka entegrasyonu sayesinde süreçlerde 39 milyon dolar tasarruf sağlandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2025 yılı sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede 50. yıl gururuna vurgu yaptı:

"2025 yılını, ASELSAN’ın 50 yıllık tarihini taçlandıran birbirinden önemli rekorlarla, zirvelerle tamamlamış olduğumuz için mutluyuz. 2025’te tarihimizin en yüksek hasılat rakamını yakaladık. En yüksek yurt dışı teslimatını gerçekleştirdik. Aldığımız siparişler ve yeni ihracat sözleşmelerinde de tarihimizin en yüksek rakamlarını yakaladık. Böylece bakiye siparişlerimiz de 20,4 milyar ABD dolarıyla tarihi zirveyi görmüş oldu. Piyasa değerimiz 30 milyar ABD dolarını aştı ve bunu başaran ilk Türk şirketi olduk."

"Global emsallerimizden pozitif ayrışıyoruz"

"Hasılatımızı reel olarak yüzde 15 artırırken, ABD doları bazında yüzde 27 gibi kuvvetli bir büyümeye imza attık. Operasyonel verimlilik çalışmalarımız sayesinde FAVÖK marjımızı yüzde 26,2’ye yükselttik. Yüksek büyümenin olduğu bir dönemde net genel yönetim giderimizi yüzde 10 düşürdük, net borçluluğumuzu yüzde 33 azalttık. Global emsallerimizle karşılaştırıldığında performansımızla pozitif ayrışıyoruz."

"Net pozitif beyin göçü sağladık"

"Çalışan sayımızı yüzde 18 artırarak 14 bini aşkın fedakar çalışana ulaştık. Bizi en çok gururlandıran gelişmelerden biri de yılı ilk defa net pozitif beyin göçü ile tamamlamış olmamızdır. Bir yıl içinde 137 arkadaşımız yurt dışından Türkiye’ye dönerek ASELSAN’da işe başladı. Cumhuriyet tarihimizin en büyük savunma sanayi yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssünün temelini attığımız 2025 yılı, ÇELİKKUBBE’nin ilk büyük seri teslimatlarını yaptığımız bir yıl olarak kayıtlara geçti."

ASELSAN 2025 yılında 103 ürünü millileştirirken, 16 ürünü de ilk kez yurt dışına ihraç etti. Yılın öne çıkan projeleri arasında şunlar yer aldı:

Hava Savunma: ÇELİKKUBBE projesi kapsamında büyük seri teslimatlar ve NATO üyesi bir ülkeye 410 milyon dolarlık Elektronik Harp Sistemi satışı.

Deniz ve Hava Sistemleri: Radar, elektro-optik ve uzaktan komutalı silah sistemlerine yönelik uluslararası sözleşmeler.

Sivil Teknolojiler: TÜRASAŞ ile hızlı tren alt sistemleri ve demiryolu sinyalizasyonu; ayrıca yerli medikal görüntüleme sistemleri tedariki.

Şirketin finansal yapısındaki iyileşme, Net Borç/FAVÖK oranının 0,53’ten 0,30’a gerilemesiyle de tescillendi. ASELSAN, 2026 yılında ihracat odaklı büyümesini sürdürerek küresel marka olma yolundaki adımlarını hızlandırmayı hedefliyor.