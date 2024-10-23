ASELSAN "dron avcılarını" tanıttı! KORKUT, BUKALEMUN, KANGAL ve SEDA görücüye çıktı

ASELSAN, milli imkanlarla geliştirdiği yeni nesil dron avcılarının tanıtımını ilk kez SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı devam ediyor.

Mini ve mikro dron tehdidine karşı geliştirildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, değişen askeri şartlara karşı harp sahasında sıkça kullanılan dron tehdidine karşı geliştirilen ASELSAN sistemleri, Mehmetçik'in gücüne güç katacak. Dünyada giderek büyüyen bir sorun olan mini ve mikro dron tehdidine karşı geliştirilen ASELSAN çözümlerinin uluslararası arenada da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Anti dron sistemleri tek tek tanıtıldı

ASELSAN'ın İstanbul'da SAHA EXPO'da tanıttığı anti dron sistemleri arasında "KORKUT 25mm Yakın Hava Savunma Sistemi", "BUKALEMUN GNSS Aldatma Sistemi", "KANGAL FPV Anti-Drone Sistemi" ve "SEDA 100-Cuav Akustik Drone Tespit Sistemi" bulunuyor.

KORKUT 25 tüm savaş şartlarına uygun tasarlandı

KORKUT 25, öncelikle zırhlı kara hedeflerine karşı geliştirildi. Taktik araçlara entegrasyon için uyum sağlayan KORKUT 25, 4x4, 6x6 ve 8x8 tekerlekli veya paletli araçlara monte edilebiliyor ve kırsal ortamlardaki mini ve mikro insansız hava aracı (İHA) tehditlerini de etkisiz hale getiriyor. Sistem, ASELSAN tarafından geliştirilen 25 milimetre parçacıklı mühimmatla harici sensörlerden bilgi alarak İHA tehditlerine karşı işlevsel ve fiziksel imha kabiliyetini yerine getiriyor. Jiroskopla stabilize edilmiş yapısı, uzaktan komuta özelliği, yüksek çözünürlüklü kızılötesi kameraları, lazer mesafe bulucu, otomatik hedef tespit ve takip fonksiyonu, yüksek atış hassasiyetine sahip gelişmiş otomatik balistik hesaplamasıyla KORKUT 25, tüm savaş şartlarına uygun tasarlandı.

İHA ile yapılan zafiyet saldırıları için geliştirildi

Kapsamlı gözetleme, harici sensörlerle entegrasyon ve uzaktan kontrol yetenekleri sayesinde KORKUT 25, nişancının durumsal farkındalığını artırıyor, İHA tehditlerinden kaynaklanan zafiyet saldırılarını da büyük ölçüde azaltıyor. KORKUT 25, hareket halindeyken mini ve mikro İHA tehditlerini tespit etme yeteneğine sahip.

BUKALEMUN Dron tehditlerini aldatma özelliği ile öne çıkıyor

BUKALEMUN sistemi de dron tehditlerine karşı, güvenlik güçlerinin taktik sahadaki gözü kulağı olacak. GNSS bantlarında aldatma yeteneğine sahip BUKALEMUN ile multi-GNSS bantlarında aldatma işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bu sınıfta bilinen ilk sistem olan BUKALEMUN ile statik ve dinamik senaryolar dahilinde görece uzun mesafelerden aldatma işlevi başarıyla gerçekleştirilebiliyor.

KANGAL FPV risklere karşı tam koruma sağlıyor

ASELSAN'ın oyun değiştirici teknolojisiyle geliştirilen KANGAL FPV de askeri tesislerin, üslerin, devlet kurumlarının, konutlarının, tören alanlarının ve kontrol noktalarının mini İHA'lara karşı korunmasını sağlıyor. KANGAL, güvenlik güçlerinin araçlarına entegre edilerek, araçları olası risklere karşı koruyor.

SEDA 100-cUAV’ye ilave yetenekler kazandırıldı

Mini ve mikro İHA tehditlerini şehir ve kırsal ortamda etkisiz hale getirmek için geliştirilen İHTAR Sistemi, kritik tesislerin ve üs bölgelerinin korunması, sınır güvenliği, kamu güvenliği ve kalabalık organizasyonların korunmasında kullanılıyor. Üzerinde elektro-optik ve radar gibi çeşitli sensörlerin entegre çalıştığı İHTAR Sistemi'ne, SEDA 100-cUAV Sistemi de entegre edilerek mini/mikro İHA'ların tespiti için ilave yetenek kazandırıldı.

SEDA 100-cUAV Sistemi, mikrofonlarla dinleme yaparak ortamda yer alan FPV dronlar dahil olmak üzere sabit ve döner kanatlı İHA tehditlerini farklı menzillerde tespit ediyor. Sistem, muadillerine göre daha uzun menzillerde İHA tespiti yapabiliyor.

BUKELEMUN statik ve dinamik aldatma yapabiliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da ASELSAN BUKALEMUN Sistemi'yle GNSS bantlarının tamamında statik ve dinamik aldatma yapabildiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hedef İHA'nın mevcut konumunu bozarak, istediğimiz konumu ve güzergahı İHA operatörünün kontrol ekranında çıkartabiliyoruz. Paylaştığımız fotoğraflarda birçok hava platformunda yaygın kullanılan, iyi bilinen bir Multi-GNSS alıcının aldatmaya verdiği tepkiyi görebilirsiniz. Benzer şekilde iyi bilinen ticari mini ve mikro İHA'larda ve hatta GNSS bağımlılığı olan her cihazda da bu etkiyi görebilmek mümkün."