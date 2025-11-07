Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol büyüme hedeflerini açıkladı

Bükreş’te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 19 büyük savunma sanayi şirketinin CEO’larıyla buluştu. Türkiye’den katılan tek şirket Aselsan oldu. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Aselsan'ın başarılı finansal sonuçlara sahip olduğunu, büyüme, kârlılık ve verimlilik oranlarının beklenenin üzerinde olduğunu söyledi.

Bloomberg HT'den Burak Karagöz'ün haberine göre Toplantının gündemini değerlendiren Akyol "Genel olarak savunma sanayi nasıl gidiyor, NATO'nun yapması gereken şeyler var mı; regülasyonlar, yönetmelikler, yönergeler ve prosedürler gibi konularda önerileriniz neler, üretimi arttırmak için ne yapmalıyız gibi konular ele alındı. Genel Sekreter bu konuları bizlerle istişare etti. Bu toplantıda Loocheed Martin gibi dünyanın en büyük savunma sanayi şirketlerinin CEO’ları vardı. Türkiye'den sadece ben vardım" açıklamasını yaptı.

Akyol sözlerini, "Romanya'da NATO Industry Forum vardı. Genel Sekreter gelmişken bizleri de yemekli bir toplantıda buluşturdu. Geçen yıl da Belçika'da konutunda benzer bir toplantı yapmıştık. Yine ben katıldım Türkiye adına. Orada bir sene önce de konuştuk. Lahey'de bir karar alındı yakın zamandı… NATO müttefiklerin 2035 yılına kadar savunma yatırımlarını GSYİH'nın yüzde 5'ine çıkarmaları onaylandı. Ve bu süreçte savunma sanayi üretiminin artırılması için sanayi ile iş birliği kilit öneme sahip. Birçok ülkenin uzun yıllardır bütçesinden yüzde 2 bile ayırmadığı savunmaya NATO yüzde 5 oranını kabul ettirdi. Bu çok önemli bir gelişme." şeklinde sürdürdü.

"Romarm ile işbirliği anlaşması imzaladık"

Biz birkaç ay önce Romanya şirketini kurduklarını kaydeden Akyol "Bu son gelişimizde Romanya’nın büyük savunma sanayi firmalarından Romarm ile bir işbirliği anlaşması imzaladık. Romanya’da ve Avrupa’da birlikte neler yapabiliriz diye… Örneğin Romanya’da potansiyel projeler ve neler üretip Avrupa’ya sunabiliriz diye güçlerimizi birleştireceğiz. Bu arada NATO Industry Forum'da ben de konuşmacıydım. Savunma sanayinde daha hızlı yatırım, daha hızlı büyüme için bariyerlerin kaldırılması konusunu konuştuk. Yine NATO'dan yöneticiler, birkaç firmanın CEO'su vardı. Akabinde Romanya Savunma Bakanı ile bir toplantı yaptık. Romanya’da birkaç ay önce Aselsan Romanya’yı kurduk. Yerimizi tuttuk. Yereldeki bütün konuları oradan takip edeceğiz. Burada ihalelere giriyoruz zaten, projeleri takip ediyoruz. Zaten bu ülkeye sattığımız ürünler vardı. Yeni ürünlerle geliştirmek istiyoruz. Savunma Bakanı’na da Romanya’da kurduğumuz şirketi hem de Romarm ile imzaladığımız anlaşmayı anlattık" diye konuştu.

Romanya’daki ihaleleri takip ettiklerini kaydeden Akyol, diğer projelerine dair de "Türkiye’de metroların sinyalizasyon sistemleri Aselsan’ın. Otoyol ücret toplama sistemlerimiz var. Makedonya’ya bu sistemleri ihraç etmiştik. Romanya dışında başka ülkelerde de faaliyetlerimiz var. Polonya'da da ofisimiz var. İhaleler aldık. Hatta bu hafta Polonya'ya teslimatlarımız oldu. Polonya'da aktifiz ve büyük ihaleleri takip ediyoruz. Bazılarını kazandık. Üsküp'te yerimiz var." yorumunu yaptı.

Akyol Aselsan'ın başarılı finansal sonuçlara sahip olduğunu, büyüme, kârlılık ve verimlilik oranlarının beklenenin üzerinde olduğunu söyledi.

Akyol "Çeyrek sonuçlarına baktığımızda enflasyon muhasebesine soktuktan sonra bile büyümemiz çift haneli. Nakit akışımız pozitif, yatırımlar yüzde 88, Ar-Ge harcamaları yüzde 40 arttı bu çeyrekte. Ticari borç azalması, finansal borç azalması, net borç azalması, üstüne büyüme çift haneli… Backlog 17.9 milyar dolar ile tarihi zirvesinde. Normalde yatırımları ve Ar-Ge'yi arttırdığınızda borcunuzun artması beklenir. Çünkü yatırımlar aslında sizin kârınızdan gidiyor. Ama biz aynı anda yatırımları ve Ar-Ge’yi arttırıp borcu da düşürmeyi başardık. Bu rakamlar önümüzdeki dönemin büyümesinin garanti altına alındığını da gösteriyor. Şöyle diyeyim 17-18 milyar dolar backlog demek önümüzdeki 4-5 yıl daha sürdürülebilir büyümeyi kağıt üstünde garanti ediyorsunuz demek" değerlendirmesini yaptı.

"Çift haneli büyüme beklentisini aşacağımızı öngörüyoruz"

Aselsan'ın Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olduğunu belirten Akyol "Piyasa değeri 20 milyar doların üzerinde. Dolar kuruna göre bakmak lazım ama 1 trilyon TL değeri gören ilk Türk şirketi Aselsan oldu. Emin adımlarla büyüyoruz. Verimlilik artışı bizim için çok önemli. Net kârımız yüzde 10'dan yüzde 13'e çıktı. Aradaki 3 puanı bir puanını direkt verimlilik artışından almışız. İlan ettiğimiz çift haneli büyüme beklentisini aşacağımızı öngörüyoruz. İşin iyi tarafı da şu ihracatın payı arttı. İhracat sözleşmelerinin artışı yüzde 171 oldu. Bizim hedefimiz şu; her dönem dolar bazında mutlaka çift haneli büyüyeceğiz. Her çeyrekte çift tane büyümeyi başardık. Herkes yürürken biz koşacağız. İddiamız bu." ifadesini kullandı.

"Yapay zekayla 35 milyon dolarlık iş gücü ve verimlilik artışı tasarrufumuz olmuş"

Yapay zekayı süreçlerde ve ürünlerde kullandıklarını, şu anda Aselsan içinde ondan fazla iş sürecinde yapay zeka kullanıldığını ifade eden Akyol "Son bir yılda buradan ne elde ettik diye ölçümleme yaptık. Yaklaşık 35 milyon dolarlık iş gücü ve verimlilik artışı tasarrufumuz olmuş. Neredeyse bütün ürünlerimize yapay zekâyı bir fonksiyon olarak, bir ayrı bir sanki bir katman olarak sunuyoruz. Sahaya verdiğimiz öyle birçok ürün var. İçeride çok büyük altyapı kurduk. Ciddi bir yatırımı yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Herkes Aselsan’a saygı duyuyor. Türk milletinin Aselsan’a sevgisi çok büyük. Biz de bunun sorumluluğuyla çalışıyoruz." şeklinde konuştu.