ASELSAN ile SSB arasında 2,46 milyar Euro'luk sözleşme

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikini kapsayan toplam 2,46 milyar Euro'luk sözleşmelere imza attı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır" ifadesi kullanıldı.