ASELSAN ile SSB arasında 2,46 milyar Euro'luk sözleşme
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar Euro'luk sözleşmeler imzalandı.
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikini kapsayan toplam 2,46 milyar Euro'luk sözleşmelere imza attı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır" ifadesi kullanıldı.