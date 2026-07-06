ASELSAN, NATO ile iş birliğini stratejik çözüm ortaklığına taşıyor

Aselsan'dan yapılan açıklamaya göre uluslararası savunma standartlarını yöneten NCIA ile imzalanan ilk haberleşme sözleşmesi, milli teknolojilerin küresel rekabet gücünü en üst düzeyde tescilledi.

Aselsan, IFF ihalesinde dünyanın önde gelen firmasına karşı ipi göğüsledi. Ürünü daha önce tek kaynak olarak sağlayan küresel devi geride bırakan Aselsan, Portatif IFF Sorgulayıcı IDENTA 4000I çözümü ile ilgili olarak çerçeve anlaşma imzaladı ve birkaç ay içinde bu çözümün NATO ülkelerine teslimatları başlayacak. Bu başarı, İttifak üyelerinin gelecekteki IFF ihtiyaçlarının da Aselsan'dan karşılanmasının önünü açtı.

Hava savunma çalışmalarında 5 şirketten biri

Aselsan, NATO'nun Modüler Hava Savunma Konsept Aşaması için NSPA tarafından seçilen 5 şirket arasında bulunuyor.

Şirket, söz konusu çalışma kapsamında Airbus, Lockheed Martin UK, Raytheon ve Thales LAS ile birlikte görev alacak. Böylece Aselsan, NATO'nun hava savunma mimarisine yönelik uzun vadeli çalışmalarında yer alacak.

Aselsan'ın NATO ile iş birliği, tedarik faaliyetlerinin yanı sıra tatbikatlar ve standardizasyon çalışmalarıyla da sürüyor. Şirket, son 3 yılda 50'yi aşkın NATO çalışma grubunda görev aldı.

NATO CWIX 2025 tatbikatına Hava Komuta Kontrol sistemleriyle katılan Aselsan, müttefik sistemlerle birlikte çalışabilirlik testlerini başarıyla tamamladı. KOCATEPE 100 ürünü de Federated Mission Networking (FMN) Spiral 4 uyumluluğunu geçti.

Şirket, CWIX'in yanı sıra deniz ortamındaki çok boyutlu harekat kabiliyetlerini değerlendiren REPMUS tatbikatlarına da katıldı.

Polonya sözleşmesi 410 milyon dolara ulaştı

Aselsan'ın NATO üyesi ülkelerdeki faaliyetleri, ihracat sözleşmeleriyle de büyüyor. Şirket, Polonya’da 410 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza attı.

Polonya ve Romanya'da şirketleri bulunan Aselsan, son yıllarda elektronik harp, radar ve haberleşme alanlarında yüksek tutarlı ihracat sözleşmeleri imzaladı, yakın zamanda bir NATO ajansıyla da haberleşme sistemleri sözleşmesi yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, nisan ayında gerçekleştirdiği Aselsan ziyaretinin ardından şirketin Türk savunma sanayisindeki rolüne dikkati çekti.

İş birliğinin haberleşme, komuta kontrol ve anti-drone alanlarında büyümesi bekleniyor. NATO tedarik makamlarının pazar araştırmalarına Aselsan'ın verdiği cevaplar doğrultusunda iş birliği hacminin artması, daha ileri vadede ÇELİKKUBBE bileşenleri ve İHA faydalı yüklerinde derinleşmesi öngörülüyor.

Şirket, radar, elektronik harp, haberleşme, IFF ve ÇELİKKUBBE bileşenleri hem NATO'nun bölgesel caydırıcılık hedeflerine güç katıyor hem de Türkiye'nin İttifak'a sunduğu askeri ve politik katkıyı büyütüyor.

Zirvenin güvenliğinde Aselsan imzası

Aselsan tarafından geliştirilen teknolojiler NATO Zirvesi için alınan tedbirlere de katkı sağlıyor.

Ankara'da merkezi noktalara yerleştirilen Aselsan ürünü ROADGUARD, yapay zeka teknolojileri ile desteklenen sensörleri ile hareket halindeki araç içerisinden yüz tanıma özelliği ve aynı platform üzerinden plaka tespiti yapabilme özelliği ile öne çıkıyor.

Elde ettiği verileri yapay zeka desteği ile anlık olarak araç-şahıs eşleştirmesi ile anlamlı veri haline getiren ROADGUARD, bu verileri yine anlık olarak Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) veritabanından sorguluyor.