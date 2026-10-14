ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI’den yabancı elektrikli araçlara yasak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, elektrikli ve otonom araçların sahip olduğu kamera, sensör ve yazılımların güvenlik açısından risk oluşturabileceğini belirterek savunma sanayii tesislerinde alınan önlemleri anlattı. Akşit, yabancı elektrikli araçların ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI kampüslerine girişine izin verilmediğini söyledi.

Akşit, Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki İslami Bilimler Enstitüsünde düzenlenen “Gelişen dünyada değişen tehditler, yapay zekâ, biyoloji ve genetik” başlıklı konferansta konuştu. Savunma sanayiinde kritik bilgilerin korunmasının önemine değinen Akşit, TEI’de bu amaçla internetten fiziksel olarak ayrılmış sistemler kullandıklarını belirtti.

Yapay zekâ araçları güdümlü füze olarak kullanıyor”

Elektrikli ve otonom araçların kontrolünün güvenlik açısından önemli olduğunu vurgulayan Akşit, yapay zekâyla yapılan savaş simülasyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşit, bu simülasyonlarda yapay zekânın araçları saldırı amacıyla kullanabildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Yapay zekâyla savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zekâ hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanıyor. Ne demek o? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor. Seni askeri birliğin kapısına çakıyor.”

Akşit, böyle bir senaryoda araçta bulunan kişilerin varlığının yapay zekâ açısından önem taşımadığını ifade ederek ortaya çıkabilecek tehlikeye dikkat çekti.

Savunma sanayii kampüslerinde yabancı araçlara izin verilmiyor

Akşit, güvenlik gerekçesiyle ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI kampüslerine yabancı elektrikli araçların girişinin engellendiğini söyledi. Bu araçların çok sayıda kamera ve sensöre sahip olduğuna işaret eden Akşit, söz konusu sistemlerin çevrenin haritasını çıkarabildiğini ve yazılım kontrolünün kendilerinde bulunmadığını belirtti.

Akşit, yerli araçların ise yazılım ve kontrol süreçlerinin kendilerinde olması nedeniyle kampüslere alınabildiğini kaydetti. Olası bir savaş durumunda yazılımın kim tarafından kontrol edildiğinin kritik önem taşıdığını vurgulayan Akşit, yazılımın kontrolü başka bir taraftaysa güvenlik risklerinin artabileceğini dile getirdi.

ABD ve Çin de araçların güvenliğine yönelik önlemler aldı

Elektrikli araçların veri güvenliği ve ulusal güvenlik açısından oluşturabileceği risklere karşı ABD ve Çin de çeşitli kısıtlamalar uygulamaya aldı. ABD'nin Çin menşeli akıllı ve elektrikli araçların askeri üslere girişini yasakladığı, ayrıca Çin ve Rusya menşeli yazılım ve donanımların ABD'de kullanılan araçlarda yer almasına yönelik kısıtlamalar getirdiği aktarıldı.

Öte yandan Çin yönetiminin de araç kameralarının veri sızdırabileceği endişesiyle Tesla marka araçların askeri üslere ve devlet binalarına girişini daha önce yasakladığı belirtildi.