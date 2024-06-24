ASELSAN ürünleri NATO tatbikatında diğer ülkelerle tam entegre görev yaptı

Mehmet KAYA/ ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan ASELSAN kısa menzilli hava savunma ürünleri, NATO unsurlarıyla entegre görev yaparak bir ilki gerçekleştirmiş oldu. ASELSAN’dan verilen bilgide, tatbikata TSK unsurları, ASELSAN, Nakledilebilir Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezi (HAKİM-ADOC/T), Ateş İdare Cihazı (KORKUT 130/35), Kaideye Monteli Stinger (KMS ZIPKIN) ve MANPADS Tim Teçhizatı sistemleriyle katıldı.

NATO sistemleriyle birlikte konuşlandırıldı

Romanya’daki tatbikatta, ASELSAN Hava Savunma Komuta Kontrol ve Silah Sistemleri, diğer NATO sistemleri ile birlikte konuşlandırıldı. ASELSAN Nakledilebilir Batarya Komuta Kontrol Harekat Merkezi (HAKİM-ADOC/T) üzerinden Almanya, Macaristan ve Portekiz sistemleri ile ortak hava resmi paylaşımı, angajman yönetimi ve taktik data link mesaj iletimi gibi ortak görevler başarıyla tam entegre şekilde çalıştırıldı.

KMS ZIPKIN atışı başarıyla gerçekleşti

HAKİM-ADOC/T taktik data link üzerinden üst komuta kontrol unsurları olan NATO sistemlerine bağlanarak KORKUT 130/35, KMS ZIPKIN ve MANPADS ile ortak hava resmi paylaşımı, angajman yönetimi ve taktik data link mesaj iletimini başarılı bir şekilde sağlandı. Tatbikatta ayrıca Türk Hava Kuvvetleri ekipleri tarafından KMS ZIPKIN atışı da başarıyla gerçekleştirildi.