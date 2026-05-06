ASELSAN’dan Çelik Kubbe hamlesi: Teslimatlar iki katına çıkıyor

Türkiye'nin 2024'te tanıttığı hava savunma sistemi Çelik Kubbe'nin ana üstlenicilerinden biri olarak faaliyet gösteren ASELSAN, bu yıl teslim edeceği Çelik Kubbe unsuru sayısını yüzde 50 artıracağını açıkladı.

İstanbul'daki savunma sanayisi fuarı SAHA 2026 esnasında Reuters'ın sorularını yanıtlayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, entegre ve çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe için gerçekleştirdikleri üretim ve teslimatlara dair açıklama yaptı.

Son yıllarda savunma sanayisi üretimini ciddi oranda artıran ve yurt dışındaki tedarikçilere bağımlılığını azaltan NATO üyesi Türkiye, uzun süredir kapsamlı bir hava savunma sistemine ihtiyaç duyuyor. İran savaşında Türkiye hava sahasına giren İran füzeleri, yakınlardaki NATO hava savunma sistemlerince düşürülmüştü.

150'den fazla teslimat planlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Çelik Kubbe'nin geliştirilmesi için geçen yıl Türk savunma sanayisi şirketleriyle toplam değeri 6,5 milyar dolar değeri bulan sözleşmeler imzaladı. Akyol, bu sözleşmelerin yaklaşık 3,2 milyar dolarlık bölümünün ASELSAN'la yapıldığını belirtti.

Akyol, ASELSAN'ın Çelik Kubbe'ye yönelik teslimatları 2026'da yarı yarıya artıracağını ifade etti. Geçen sene Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 100'e yakın Çelik Kubbe unsuru teslim ettiklerini söyleyen ASELSAN Genel Müdürü, bu sayıyı 150'nin üzerine çıkaracaklarını söyledi.

Türkiye'nin SİPER füzesi

Akyol, ASELSAN tarafından teslim edilecek ürünler arasında erken uyarı radarlarının yanı sıra elektronik harp ve savunma sistemlerinin bulunduğunu belirtti.

Akyol ayrıca, Çelik Kubbe'nin yüksek irtifa savunma şemsiyesini karşılayan SİPER adlı füzenin üçüncü ve dördüncü nesilleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen SİPER füzesi, 100 kilometreyi aşkın menzile sahip.

Çelik Kubbe sistemi aktif mi?

Çelik Kubbe; alçak, orta ve yüksek irtifa tehditlerine karşı farklı sistemlerin birlikte çalışmasını öngören bir yapı olarak tasarlanıyor. Sistem içinde SİPER, HİSAR, KORKUT ve KANGAL gibi farklı savunma unsurları yer alıyor.

Bu mimarinin temelinde hava savunmasının yalnızca füzelerden ibaret olmadığı gerçeği yatıyor. Radarlar, erken uyarı sistemleri, komuta-kontrol yazılımları ve uydu bağlantıları gibi birçok unsur birlikte çalışarak hava savunma ağını oluşturuyor.

Çelik Kubbe kısmen devrede ancak tüm mimari henüz tamamlanmış değil. Tam kapasite için 2028 yılı hedefleniyor.