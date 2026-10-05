Aselsan’dan Japonya hamlesi: Hava savunması ve su altı dronlarında ortaklık arayışı

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Aselsan, Asya pazarına yönelik büyüme stratejisi kapsamında Japon şirketleriyle savunma alanında ortaklık seçeneklerini değerlendiriyor. Şirketin odaklandığı alanlar arasında özellikle hava savunma sistemleri ve gemileri su altı dronlarının saldırılarından koruyabilecek çözümler bulunuyor. Aselsan, bu alanlarda Japon şirketleriyle ortak çalışmalar geliştirmeyi hedefliyor.

Hava savunmasında maliyet etkin çözümler öne çıkıyor

Aselsan Başkanı ve CEO’su Ahmet Akyol, şirketin daha hızlı teslimat, maliyet etkinliği ve yüksek performans sunduğunu belirtti. Şirket, hava savunma sistemlerinden elde edilen operasyonel verileri kullanarak Asya pazarlarındaki faaliyetlerini genişletmeyi amaçlıyor. İntihar dronlarına karşı maliyet etkin hava savunma sistemleri de potansiyel iş birliği alanları arasında gösteriliyor.

Japonya ile savunma görüşmeleri sürüyor

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, 22 Eylül’de gerçekleştirilen zirvede savunma ekipmanları konusunda iş birliği önerisinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki ülkenin savunma sanayileri arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti. Akyol ise Türkiye ile Japonya arasında siyasi açıdan uyum bulunduğunu belirterek, Japon şirketleri ve hükümetin katılımıyla yeni iş birliği alanlarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Su altı dronlarına karşı koruma gündemde

Aselsan’ın Japonya ile değerlendirdiği alanlardan biri de deniz platformlarının su altı dronlarına karşı korunması. Şirket, gemileri bu tür saldırılara karşı koruyabilecek sistemleri potansiyel ortaklık başlıkları arasında görüyor. Japon hükümetiyle görüşmelerin devam ettiği belirtilirken Akyol, Japonya’ya savunma ekipmanı edinme süreçlerini hızlandırma çağrısında bulundu.

Aselsan’ın savunma gelirleri yükseldi

Aselsan’ın savunma gelirleri 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 4,46 milyar dolara ulaştı. Radar, elektronik harp ve hava savunma sistemlerinde faaliyet gösteren şirket, Türkiye’nin çok katmanlı entegre hava savunma sistemi Çelik Kubbe'de de merkezi bir rol üstleniyor.

İhracatın gelirlerdeki payı artırılacak

Aselsan’ın toplam gelirleri içinde ihracatın payı son üç yılda yüzde 10’dan yüzde 25’e yükseldi. Şirket, ihracatın toplam gelir içindeki oranını 2030 yılına kadar yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor. Asya pazarına yönelik Japonya merkezli iş birliği arayışı da bu genişleme hedefi kapsamında öne çıkıyor.

Aselsan’ın kuruluşunda ambargo etkisi

Aselsan, Türkiye’nin Kıbrıs konusunda Yunanistan’la yaşadığı çatışmanın ardından karşılaştığı silah ambargosundan çıkarılan dersler doğrultusunda yerli savunma ekipmanı geliştirmek amacıyla 1975 yılında kuruldu. Şirket bugün radar, elektronik harp ve hava savunma sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

NATO uyumuna vurgu

Akyol, Aselsan’ın iş ve şirket politikasının tamamen NATO ile uyumlu olduğunu da vurguladı. Şirketin Japonya ile geliştirmeyi hedeflediği iş birlikleri, Asya pazarlarında savunma teknolojileri alanındaki faaliyetlerin genişletilmesi açısından değerlendiriliyor.