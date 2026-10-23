ASELSAN’dan radar ve İHA savunmasında 442,5 milyon dolarlık anlaşma

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ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle toplam 442,5 milyon dolar tutarında yeni bir ihracat sözleşmesine imza attı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, anlaşmanın radar, insansız hava aracı (İHA) karşı tedbir ve komuta kontrol sistemlerinin satışını kapsadığı bildirildi.

Sözleşme tutarı 442,5 milyon dolar

ASELSAN’ın açıklamasına göre sözleşme, yurt dışındaki bir müşteriyle gerçekleştirilen satış anlaşması kapsamında imzalandı. Toplam tutarı 442,5 milyon dolar olan anlaşmanın, şirketin uluslararası pazarlardaki faaliyetleri kapsamında hayata geçirildiği belirtildi.