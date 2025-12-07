  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. ASELSAN’dan TOLUN-F mucizesi: Tek atışta iki vuruş, tam isabet
Takip Et

ASELSAN’dan TOLUN-F mucizesi: Tek atışta iki vuruş, tam isabet

ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyesi TOLUN-F'yi ve gelişmiş Anti-Jam kabiliyetlerinin görüntülerini yayımladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ASELSAN’dan TOLUN-F mucizesi: Tek atışta iki vuruş, tam isabet
Takip Et

ASELSAN, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TOLUN mühimmat ailesine ilişkin yeni geliştirmeleri duyurdu. Paylaşımda "Tek sortide iki atış" ifadesiyle TOLUN'un operasyonel kabiliyetinin artırıldığı vurgulandı. Görüntüleri paylaşılan ailenin yeni üyesi TOLUN-F, parçacık etkili harp başlığıyla daha yüksek etki kapasitesi sunuyor. Ayrıca TOLUN mühimmatı üzerinde kullanılan ASELSAN KARETTA Anti-Jam GNSS Sistemi sayesinde yoğun karıştırma ortamlarında dahi tam isabet sağlanabildiği belirtildi.

Ukrayna: Rusya, 1600 İHA, 1200 güdümlü bomba ve 70 füzeyle saldırı düzenlediUkrayna: Rusya, 1600 İHA, 1200 güdümlü bomba ve 70 füzeyle saldırı düzenlediDünya

 

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Salam ile görüştüDışişleri Bakanı Fidan, Lübnan Başbakanı Salam ile görüştüGündem

 

Savunma Sanayi
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 50’dan fazla il savunma sanayii ekosisteminde
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 50’dan fazla il savunma sanayii ekosisteminde
F-35A’ya Meteor füze entegrasyonunda kara tabanlı testler tamamlandı
F-35A’ya Meteor füze entegrasyonunda kara tabanlı testler tamamlandı
Savunma ve havacılık sanayiinden ihracat rekoru
Savunma ve havacılık sanayiinden ihracat rekoru
Savunma ve havacılık sektörü, 11 ayda ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdı
Savunma ve havacılık sektörü, 11 ayda ihracatta tüm zamanların rekorunu kırdı
ROKETSAN: Savunma sanayiinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen ikinci şirketiyiz
ROKETSAN: Savunma sanayiinde Türkiye’nin en hızlı büyüyen ikinci şirketiyiz
Nükleer denizaltı için Hindistan’da geri sayım başladı
Nükleer denizaltı için Hindistan’da geri sayım başladı