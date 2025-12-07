ASELSAN’dan TOLUN-F mucizesi: Tek atışta iki vuruş, tam isabet
ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin yeni üyesi TOLUN-F'yi ve gelişmiş Anti-Jam kabiliyetlerinin görüntülerini yayımladı.
ASELSAN, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla TOLUN mühimmat ailesine ilişkin yeni geliştirmeleri duyurdu. Paylaşımda "Tek sortide iki atış" ifadesiyle TOLUN'un operasyonel kabiliyetinin artırıldığı vurgulandı. Görüntüleri paylaşılan ailenin yeni üyesi TOLUN-F, parçacık etkili harp başlığıyla daha yüksek etki kapasitesi sunuyor. Ayrıca TOLUN mühimmatı üzerinde kullanılan ASELSAN KARETTA Anti-Jam GNSS Sistemi sayesinde yoğun karıştırma ortamlarında dahi tam isabet sağlanabildiği belirtildi.