ASELSAN’ın KGK-84 güdüm kiti F-16 atış testinde tam isabet sağladı

ASELSAN tarafından geliştirilen güdüm kitlerinin testleri sürüyor. Bu bağlamda F-16 savaş uçağından KGK-84 atışı gerçekleştirildi. Atış kapsamında hedef tam isabetle vuruldu. İlgili gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, şu ifadelere yer verdi:

“F-16’dan atılarak hedefine tam isabetle ulaşan ASELSAN KGK-84 Kanatlı Güdüm Kiti; uzun menzilden, önceden belirlenmiş yol noktalarını yüksek hassasiyetle takip edebilme kabiliyeti ve dünyadaki muadillerinden ayrışan ileri teknolojileriyle ülkemizin güdüm teknolojilerinde ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Millî mühendislik gücüyle geliştirilen güdüm kitlerimiz, Türk savunma sanayiinin sahadaki kararlılığını ve teknolojik yetkinliğini bir kez daha teyit etmiştir.

Bu başarılar, yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz kendi teknolojimizi üretme ve millî çözümlerle küresel rekabet gücü kazanma vizyonunun somut çıktılarıdır. Bu önemli başarıda katkı sunan başta Millî Savunma Bakanlığımız olmak üzere, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, Başkanlığımız personeline ve milli mühendisliğin gurur kaynağı ASELSAN ailesine emekleri, katkıları ve kararlı duruşları için gönülden teşekkür ediyorum.”

KGK-84

KGK 84, 2000 lb sınıfındaki MK-84, MK-84-T, NEB ve NEB-T serbest düşüm bombalarını yüksek güvenilir ve uzun menzilli hava-yer akıllı mühimmatlarına dönüştüren kanatlı güdüm kitidir.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, kendi tümleşik ataletsel seyrüsefer sistemini ve GPS karıştırmasına dayanıklı anten ile küresel konumlandırma sistemini içeren KGK 84, her türlü hava koşulunda çalışarak, uzun menzilden bırakıldığında düşman sahasına girmeden yüksek vuruş hassasiyetinde ve doğruluğunda görev yapabilme yeteneğine sahiptir.

Teknik ve fiziksel özellikler

Teknik özellikler

Menzil : ≤ 55 NM (100 km) (Savaş uçağı)

İrtifa : 0 – 40.000 ft (MSL) (Savaş uçağı)

Vuruş Hassasiyeti (CEP) : < 30 ft (10m)

Hava Aracı Elektriksel Arayüzü : MIL-STD-1760

Güdüm : ANS/KKS

Harp Başlığı2000 lb MK-84

2000 lb MK-84-T

2000 lb NEB 2000 lb NEB-T

Fiziksel özellikler

Ağırlık (Bomba Dahil) : 1098 kg

Uzunluk Ölçüsü : 4040 mm