Asimetrik hava harbine geçiş: YFQ-44A ile insansız uçaklarda devrim

Çöl semalarında gerçekleştirilen test uçuşu, insansız platformların sadece keşif ve kara taarruzu değil, aktif hava koruma görevlerini de tek başına yürütebileceğini kanıtladı. Ana komuta uçağından gelen taktik verileri yapay zeka algoritmalarıyla saniyeler içinde işleyen insansız jet, simüle edilen düşman hedefine radar kilidi atarak füze fırlatma döngüsünü tamamen otonom olarak yönetti. Mühimmatın fırlatılışı sırasında uçağın gövde aerodinamiğinde ve motor itki performansında hiçbir olumsuz dalgalanma yaşanmadığı telemetri verilerine yansıdı. Projenin finansman bütçesi tamamen ortak savunma fonlarından karşılanırken, bu başarılı atış testi insan-makine ortaklığına dayalı yeni nesil hava filolarının kurulum takvimini dikkate değer oranda hızlandırdı. Geliştirilen evrensel yazılım mimarisi, jete farklı müttefik ülkelerin radarlarından gelen anlık verileri ortak bir taktik ağda birleştirme esnekliği de sunuyor.

Görüş ötesi menzile fırlatılan aktif radar güdümlü füze, hedeflenen insansız taktik balonu %100'e yakın bir başarıyla imha etti. Canlı mühimmat denemesinin ardından uçağın üsse güvenli dönüşü, otonom seyrüsefer ve iniş sistemlerinin de operasyonel olarak tam not aldığını netleştirdi.

Maliyet kıskacında yeni nesil hava gücü

Modern hava kuvvetlerinin en büyük finansal çıkmazı olan insanlı savaş uçağı üretim ve idame maliyetleri, savunma planlamacılarını daha ekonomik asimetrik çözümlere yönlendiriyor. Euro ve dolar bazındaki uçuş saati maliyetleri milyonları bulan beşinci nesil jetlerin yanına bu tip daha düşük bütçeli otonom koruma uçaklarının yerleştirilmesi, hem lojistik sürdürülebilirliği artırıyor hem de ana pilotların muharebe sahasındaki hayatta kalma şansını katlıyor. Gövde imalatında kompozit malzemelerin ağırlıklı kullanılması, yüksek teknolojili platformların seri üretim bandında çok daha hızlı ve maliyet etkin bir şekilde tutulabilmesine imkan tanıyor. Önümüzdeki aylarda farklı menzilli hava-hava mühimmatlarıyla yeni atış testlerinin yapılması ve uçağın operasyonel hazırlık seviyesinin tam kapasiteye ulaştırılması planlanıyor.