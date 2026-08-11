Askeri havacılıkta dev adım: Hindistan altıncı nesil savaş uçağı için Fransa ile masada

Asya-Pasifik genelinde hava savunma yeteneklerinin ve yeni nesil savaş uçaklarının hızla sahaya sürülmesi, Hindistan'ı geleceğin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak adına radikal kararlar almaya yöneltiyor. Hindistan hükümeti, parlamento komisyonlarına sunduğu resmi değerlendirmelerde, Fransa liderliğinde yürütülen fütüristik hava savunma programına ortak dahil olmak üzere koordineli adımların atıldığını resmen teyit etti. Hindistan, bu karardan önce diğer küresel askeri havacılık ortaklıklarını da yakından incelemiş olsa da nihai stratejisini Fransa ekseninde derinleştirme kararı aldı.

Bu büyük girişim, küresel savunma ekosisteminde yaşanan yapısal değişimlerle de yakından örtüşüyor. Projenin kurucu ülkeleri arasında yaşanan iş paylaşımı ve teknolojik liderlik anlaşmazlıklarının yarattığı finansal ve pazarlama boşluğu, askeri bütçesini büyüten ve hava kuvvetlerini modernize etmek isteyen Hindistan için önemli bir fırsat penceresi açtı. Fransa'nın havacılık sanayisiyle onlarca yıla dayanan köklü güven ilişkisine sahip olan Hindistan, bu yeni hamlesiyle projeyi küresel ölçekte tahkim edecek en güçlü aday konumuna yükseliyor.

İki kulvarlı güvenlik stratejisi

Hindistan, bu küresel ortaklık hamlesine rağmen kendi imkanlarıyla yürüttüğü milli beşinci nesil savaş uçağı projesinden taviz vermeyeceğini belirtiyor. Tasarım aşamaları tamamlanan yerli projelerin önümüzdeki on yıl içinde gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. Ancak yerli takvimlerde yaşanabilecek olası gecikmelere karşı, Fransa ile ortaklaşa geliştirilecek altıncı nesil otonom drone sürüleri ve gelişmiş jet motoru altyapısı Hindistan için hayati bir teknolojik kalkan işlevi görecek. Henüz bütçe paylaşımları ve teknoloji transferi oranları müzakere aşamasında olsa da bu gelişme, askeri havacılıkta dengelerin yeniden kurulacağını gösteriyor.