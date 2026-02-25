ASPİLSAN Enerji, askeri tecrübesini enerji teknolojileriyle birleştirdi

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Zorlu operasyon koşullarında test edilen batarya sistemleri artık afet bölgeleri, kritik saha operasyonları ve şebeke dışı uygulamalar için kullanıma sunuluyor. Böylece savunma projelerinde geliştirilen yüksek güvenlik standartları, sivil ekonomiye katkı sağlayan bir teknolojiye dönüşüyor. ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, bu dönüşümle ilgili, “Savunma sanayiinde görev ve emniyet-kritik ihtiyaçlar için geliştirdiğimiz enerji depolama çözümleri, bugün sivil alanda da enerji sürekliliği açısından önemli bir rol üstleniyor. Enerji güvenliği, ekonomik güvenliğin ayrılmaz bir parçası. Hedefimiz; sahada kesintisiz güç ihtiyacı duyulan her noktada yerli ve güvenilir çözümler sunmak” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde afet kaynaklı enerji kesintileri, mobil operasyon ihtiyaçları ve şebeke dışı uygulamalar için taşınabilir enerji sistemleri pazarı da hızla büyüyor. Türkiye’de de afet yönetimi, sınır güvenliği, mobil sağlık hizmetleri ve altyapı çalışmaları gibi alanlarda sahada kesintisiz enerji ihtiyacı artıyor. Bu kapsamda ASPİLSAN Enerji, 6000W ve 3000W bavul tipi taşınabilir enerji depolama sistemlerini kullanıma sundu. Yerli imkânlarla geliştirilen sistemler, mobilite ile yüksek kapasiteyi bir araya getirerek özellikle kriz ve afet senaryolarında kritik bir çözüm sunuyor. Prof. Dr. Özdemir: “Enerjiye erişimin kesintiye uğradığı durumlarda haberleşme cihazları, tıbbi ekipmanlar ve elektronik sistemlerin çalışmaya devam etmesi hayati önem taşıyor. Bu sistemler yalnızca teknik bir ürün değil; kriz anlarında operasyonel sürekliliğin teminatıdır. Bavul tipi kompakt tasarım sayesinde sistemler kısa sürede devreye alınabiliyor. 6000W ve 3000W çıkış gücü, çok sayıda cihazın aynı anda çalıştırılmasına imkân tanırken; zorlu çevresel koşullara dayanıklı gövde yapısı operasyonel güvenilirliği artırıyor” dedi.

Uçtan uca yerli üretim ile rekabet avantajı

ASPİLSAN Enerji; lityum iyon batarya hücresinden başlayarak modül, paket ve entegre sistemlere uzanan uçtan uca teknoloji ve üretim altyapısına sahip. Ar-Ge, test, doğrulama ve seri üretimin aynı çatı altında yürütülmesi; kalite kontrol, hız ve maliyet etkinliği açısından önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. Bu yapı, yalnızca savunma alanında dışa bağımlılığı azaltmakla kalmıyor; aynı zamanda sivil pazarda yerli teknoloji markalarının küresel rekabet gücünü artırıyor.

Tüm süreci yerli imkânlarla yöneterek hem savunmada dışa bağımlılığı azaltıyor hem de Türkiye’yi enerji teknolojilerinde güçlü bir oyuncu konumuna taşıdıklarını aktaran Özdemir, “Enerji depolama sistemleri artık kara, deniz ve hava platformlarının yanı sıra afet yönetimi, sağlık, iletişim ve altyapı sektörleri için de stratejik bir gereklilik haline geldi. ASPİLSAN Enerji’nin geliştirdiği yerli çözümler; tedarik zinciri güvenliğini güçlendiriyor, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltıyor, savunma sanayi ekosistemine katma değer sağlıyor ve sivil ekonomide dayanıklılığı artırıyor. Savunmadan sahaya uzanan bu teknoloji transferi, Türkiye’nin enerji bağımsızlığı vizyonuna doğrudan katkı sunuyor. Enerji güvenliği artık yalnızca bir teknik başlık değil; ekonomik bağımsızlığın temeli haline geldi. ASPİLSAN Enerji olarak yerli teknolojiyle bu bağımsızlığın sahadaki karşılığını üretiyoruz” şeklinde konuştu.