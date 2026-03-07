ASPİLSAN Enerji ve ULAK’tan MWC26’da stratejik iş birliği

KAYSERİ/EKONOMİ

Dünya Haberleşme Teknolojileri Sektörünün en prestijli organizasyonlarından birisi olan MWC26’da gerçekleştirilen “Yerli ve Milli Telekom Bataryalarının Milli Şebekede Kullanılması İş Birliği Töreni” ile ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen milli yazılım ve elektronik kart altyapısına sahip 48V-100Ah ve 48V-150Ah Li-Ion Telekom Bataryalarının, Türkiye’nin Milli Haberleşme Şebekesinde kullanılması yönünde önemli bir adım atıldı.

Geliştirilen Batarya Sistemleri; yüksek enerji verimliliği, uzun çevrim ömrü, gelişmiş batarya yönetim sistemi (BMS) ve milli yazılım altyapısı sayesinde telekomünikasyon ağlarında güvenli, kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlıyor. Kritik Haberleşme Altyapılarında enerji sürekliliği ve operasyonel güvenilirlik açısından stratejik öneme sahip olan bu çözümler, aynı zamanda dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sunuyor.

ASPİLSAN Enerji, bugüne kadar Türkiye’nin milli operatörleri olan Turkcell ve Türk Telekom başta olmak üzere telekom şebekelerinde kullanılan enerji depolama sistemlerinin yerli ve milli çözümlerle değiştirilmesi sürecinde aktif rol üstlenmişti. Şirket; yerli ve milli telekom bataryalarını Türkiye’de şebekeye kazandıran ilk firma olmasının yanı sıra, telekomünikasyon altyapı bataryalarında ihracat gerçekleştiren ilk yerli üretici olarak da sektörde öncü konumunu pekiştirdi.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, imza törenine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin yerli ve milli haberleşme altyapısını güçlendirecek bu iş birliği; yalnızca bir ürün entegrasyonu değil, stratejik bir teknoloji kazanımıdır. Milli yazılım ve elektronik kart tasarımına sahip telekom bataryalarımızla, kritik iletişim sistemlerinin enerji güvenliğini teminat altına alıyoruz. ASPİLSAN Enerji olarak, telekom şebekelerine yerli ve milli batarya kazandıran ve bu alanda ihracat gerçekleştiren ilk firma olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Enerji Depolama Teknolojilerinde dışa bağımlılığı azaltırken, ülkemizin dijital altyapısının güvenliğine ve sürdürülebilirliğine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

ULAK Haberleşme A.Ş. ile hayata geçirilen bu iş birliği, Türkiye’nin 5G ve ötesi haberleşme teknolojileri yol haritasında yerli ekosistemin güçlendirilmesi açısından da kritik bir rol üstleniyor. Telekom altyapılarında kullanılan enerji sistemlerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi; sürdürülebilirlik hedefleri, arz güvenliği ve stratejik bağımsızlık açısından önemli bir kilometre taşı niteliği taşıyor.

ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Sami Duman ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “ULAK Haberleşme A.Ş. olarak; Türkiye’nin milli haberleşme altyapısını, uçtan uca yerli ve milli güvenilir çözümlerle güçlendirme vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. ASPİLSAN Enerji ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde, şebeke altyapımızın enerji katmanında da yerli ve milli çözüm oranını artırarak bütüncül bir milli ekosistem inşa ediyoruz. Bu adım; yalnızca teknik bir entegrasyon değil, aynı zamanda ülkemizin 5G ve ötesi teknolojilerde bağımsızlığını pekiştiren stratejik bir kazanımdır.”