Asya-Pasifik'te kritik onay: ABD'den Singapur'a Hellfire füzesi satışı

Singapur, savunma harcamalarındaki uzun vadeli modernizasyon planlamasının bir parçası olarak ABD'den toplam 67 adet AGM-114R Hellfire füzesi satın alacak. Önceki bütçe sınırlarını aşan ek taleplerle genişletilen yeni paket, ana yüklenici şirket vasıtasıyla envantere dahil edilecek. Bölgedeki askeri hazırlığa büyük önem veren şehir devletinin bu hamlesi, çevre denizlerde artan jeopolitik risklere karşı caydırıcılık kulvarında yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Apache helikopterlerine çok amaçlı füze gücü

Güneydoğu Asya’nın en modern ordularından birine sahip olan Singapur, hava unsurlarının tahrip gücünü en üst seviyeye çıkarmaya odaklandı. Onaylanan bu yeni askeri paket kapsamında teslim edilecek çok amaçlı füzeler, doğrudan envanterdeki Apache taarruz helikopterlerinde görev yapacak. Tek bir mühimmat içinde farklı hedef tiplerine karşı çoklu harp başlığı barındıran bu yarı aktif lazer güdümlü sistemler, hava platformlarının hem kara hem de sığ deniz hedeflerine karşı reaksiyon hızını ciddi oranda yukarı taşıyacak.

Bölgesel dengeler ve Washington’ın Güneydoğu Asya hamlesi

Bu stratejik askeri satış, küresel güç rekabetinin merkez üssü haline gelen Asya-Pasifik bölgesindeki güç denklemini yakından ilgilendiriyor. Beyaz Saray, resmi bildirimlerde bu transferin rutin bir savunma desteği olduğunu belirtse de zamanlama dikkat çekici bir mesaj barındırıyor. Bölgede hızlanan askeri kutuplaşmaya karşı stratejik müttefik ağını tahkim etmek isteyen Washington, Singapur’u Asya’da siyasi istikrar ve serbest ticaretin korunması için vazgeçilmez bir kale olarak görüyor ve askeri iş birliğini derinleştiriyor.

Akıllı savunma yatırımları devam edecek

Yüzölçümü olarak küçük ancak askeri yetkinlik ve bütçe planlaması açısından bölgenin en vizyoner aktörlerinden biri olan Singapur, tedarik süreçlerinde maliyet-etkin adımları önceliklendiriyor. Milyon dolarlık bu yeni füze yatırımı, ordunun ani gelişen asimetrik tehditlere karşı hazırlık seviyesini korumasını sağlarken, uzun vadeli caydırıcılık stratejisine de hizmet ediyor. Satışın Kongre'deki yasal onay sürecinin ardından resmiyet kazanarak yürürlüğe girmesi ve mühimmatların kısa sürede filolara dağıtılması bekleniyor.