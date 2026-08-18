Atina’dan Ege ve Akdeniz hattında stratejik hamle: Yunanistan tedarik süreçlerini hızlandırıyor

Ege ve Doğu Akdeniz’deki hava ile deniz hakimiyeti stratejisinde zafiyet yaşamak istemeyen Yunanistan, askeri yatırımlarında bürokratik engelleri aşarak somut adımlar atmaya başladı. Sızan askeri kaynaklı bilgilere göre, hükümetin ajandasında hava sahasının tamamen kapatılması ve donanmanın vuruş gücünün korunması şeklinde iki ana unsur öne çıkıyor. Bu doğrultuda Yunanistan, özellikle Tel Aviv yönetimi ile yürütülen çok katmanlı füze savunma mimarisi görüşmelerine resmiyet kazandırılmasını hedeflerken, eş zamanlı olarak mevcut filoların ömür devri yönetimlerine odaklanıyor. Eldeki bütçenin ve teknik personelin optimum kullanılması amacıyla, yılın son çeyreğinde takvim dışı kalmış projelerin onay mekanizmaları hızlandırılacak.

Savaş jetlerinde ikinci faz: Yaşlanan filolar yenileniyor

Hava gücünü bir süredir Rafale ve yeni nesil platformlarla tahkim eden Yunanistan Hava Kuvvetleri, şimdi de envanterin omurgasını oluşturan ancak teknolojik olarak geride kalmaya başlayan daha eski model F-16 jetlerine el atıyor. Yapılan planlamaya göre, birinci nesil sayılabilecek bu savaş uçaklarının elektronik harp yetenekleri, radar sistemleri ve görev bilgisayarları modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına göre baştan aşağı değiştirilecek. Böylece Yunanistan, envanterindeki tüm jetleri tek bir ağ merkezli harekat kabiliyetine bağlayarak havadaki operasyonel bütünlüğü korumayı amaçlıyor.

Deniz sınırlarındaki güç dengesi için donanmada revizyon

Hava unsurlarındaki hareketliliğin bir benzeri de Deniz Kuvvetleri kanadında yaşanıyor. Yaşlanan ve gövde yorgunluğu artan muharip suüstü gemilerinin operasyonel kalabilmesi adına kritik bir modernizasyon bütçesi devreye alınıyor.

Uzun süredir belirsizliğini koruyan fırkateyn yenileme ihalesinde teknik detaylar netleştirilerek, gemilerin radar, sonar ve güdümlü mermi sistemlerinin çağdaş standartlara ulaştırılması hedefleniyor. Yılsonuna kadar bu sözleşmelerin tamamlanmasıyla, Yunanistan deniz gücü dengesinde oluşabilecek boşlukların önüne geçmeyi planlıyor.