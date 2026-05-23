AUKUS ortaklığında dev adım: Avustralya nükleer denizaltı sistemleri için Lockheed Martin’i seçti

Üçlü güvenlik paktı AUKUS kapsamındaki en kritik virajlardan biri, su altı muharebe sistemlerinin yönetimiyle dönülüyor. Avustralya Savunma Bakanlığı, 2030'lu yılların başından itibaren teslim alınması planlanan konvansiyonel silahlı ancak nükleer tahrikli üç adet Virginia sınıfı denizaltının tüm operasyonel beynini Lockheed Martin’e emanet etti. Bu dev ortaklık; denizaltıların hedef tespit, gelişmiş sonar, radar, torpido ve seyir füzesi silah kontrolü ile taktik komuta yönetim gibi tüm hayati alt sistemlerinin tek bir dijital mimaride kusursuzca birleştirilmesini içeriyor. Ayrıca anlaşma, mürettebat eğitim simülatörlerinin kurulumunu ve platformların uzun vadeli lojistik idamesini de kapsıyor.

Hint-Pasifik bölgesindeki jeopolitik güç dengesi ve stratejik etkiler

AUKUS ortaklığının birinci aşamasını temsil eden bu karar, bölgedeki askeri dengeler üzerinde çok boyutlu bir dönüşüm başlatıyor. Çin’in okyanuslardaki büyüyen donanma gücüne ve askeri varlığına karşı derin sularda stratejik bir set çekmeyi amaçlayan bu adım, Avustralya Kraliyet Donanması ile ABD Donanması arasında benzersiz bir operasyonel uyumluluk sağlamayı hedefliyor. Lockheed Martin'in ABD nükleer denizaltı filolarında onlarca yıldır başarıyla kullandığı federatif muharebe mimarisi, Avustralya denizaltılarına da doğrudan uyarlanarak iki ülkenin ortak devriye ve operasyon icra etme kabiliyetini en üst seviyeye çıkaracak. Bu entegrasyon, müttefiklerin olası bir bölgesel kriz anında tek bir güç gibi hareket etmesine olanak tanıyacak.

Avustralya’da egemen teknoloji hamlesi

Anlaşmanın ekonomik ve endüstriyel boyutu ise Avustralya'nın yerel savunma sanayisinde kalıcı bir dönüşümün kapısını aralıyor. Proje kapsamında Lockheed Martin bünyesinde tamamen yerel ve egemen bir savunma iş gücü oluşturulurken, ilk etapta yüzün üzerinde yüksek nitelikli yerli mühendis ve teknisyen istihdam edilecek. Avustralya Denizaltı Ajansı ile yerel tersaneler, nükleer sistemlerin bakım ve onarımını bağımsızca yapabilmek adına kritik teknoloji transferi alacak. Ülke içinde kurulacak test ve simülasyon altyapısı sayesinde yerel sanayi devasa bir teknolojik birikim kazanacak. Bu birikim, Avustralya'nın gelecekte kendi tersanelerinde inşa etmeyi planladığı yeni nesil denizaltılar için de çok güçlü bir sanayi temeli oluşturacak.