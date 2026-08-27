Austal USA, ABD Donanması’na ilk çelik gövdeli çıkarma gemisini teslim etti

Şirket, bugüne kadar ABD Donanması için ağırlıklı olarak alüminyum gövdeli gemiler (Independence sınıfı ve Expeditionary Fast Transport) inşa etmişti. LCU 1710 ile birlikte Austal, üretim hattında çelik gövde sürecine adım attı. Bu dönüşüm, alüminyumdan farklı kaynak ve imalat tekniklerinin kullanılmasını gerektiren önemli bir teknolojik sıçrama olarak değerlendiriliyor.

Alüminyumdan çeliğe: Yeni bir dönemin başlangıcı

LCU 1710, teslimat öncesinde ABD Donanması’nın Inspection and Survey Board (INSURV) kurulu tarafından denetlenen kapsamlı kabul testlerinden başarıyla geçti. Testler sırasında gemi, römorkör veya kılavuz kaptan desteği olmadan kendi başına seyir gerçekleştirdi. Ayrıca, sınırlı mürettebatla operasyon yapabildiği gözlemlendi. Bu özellik, geminin filodaki eski çıkarma araçlarına kıyasla daha az personelle işletilebilmesini sağlıyor.

Austal USA Başkanı Gene Miller, teslimatın şirket ve tersane ekibi için önemli bir başarı olduğunu vurguladı. Miller, "İlk Landing Craft Utility ve Donanmaya teslim edilen ilk çelik gemimizin tamamlanması, çalışanlarımızın ve sektör ortaklarımızın uzmanlığını ortaya koydu" dedi.

Eski gemilerin emeklilik zamanı mı geldi?

LCU 1710, seferî harekâtlar sırasında personel ve ağır ekipmanların gemilerden kıyıya taşınması için tasarlandı. Austal USA ve ABD Donanması, bu yeni sınıfın, 1970’lerden beri hizmette olan LCU 1610 sınıfının yerini alarak daha yüksek dayanıklılık, beka kapasitesi ve operasyonel yetenek sunacağını belirtiyor.

LCU 1700 sınıfının destek yüklenicisi PAE Maritime, geminin artırılmış kabiliyetlerinin, gelecekte çelik gövdeli çıkarma gemilerinin daha verimli üretilmesine zemin hazırlayacağını ifade etti. Bu kapasitenin, ABD Donanması ve Deniz Piyadeleri’ne seferî ve kıyı operasyonlarında ekstra sanayi altyapısı ve ağır yük taşıma gücü kazandırması hedefleniyor.

Austal USA, LCU 1700 sınıfının yanı sıra ABD Donanması ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için farklı gemi programlarında da çalışmaya devam ediyor. Şirket, halihazırda çok sayıda geminin inşasında olduğunu ve denizaltı modülü üretimi ile yardımcı gemi programlarını desteklediğini açıkladı.