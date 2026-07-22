Avrupa ile Ukrayna'dan ortak hamle: İHA üretimi için imzalar atıldı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya yönelik askeri destek stratejisinde lojistik nakliyeden doğrudan teknoloji transferi ve ortak üretime geçiş yaptı. İmzalanan ikili savunma sanayii sözleşmesi uyarınca, muharebe sahasında test edilmiş insansız hava aracı modelleri Avrupa finansmanı ve endüstriyel altyapısıyla kitlesel olarak üretilerek cephedeki hava gücünü yapısal olarak tahkim edecek.

Taktiksel yardımdan endüstriyel ittifaka geçiş

Savaşın başından bu yana yürütülen hibe ve hazır askeri teçhizat tedariki modeli, yerini uzun vadeli ve yerinde üretimi esas alan kalıcı bir endüstriyel ortaklığa bırakıyor. İmzalanan bu yeni mutabakatla birlikte, Avrupa'daki savunma devlerinin teknolojik birikimi ve finansal gücü, Ukrayna'nın muharebe sahasında bizzat geliştirdiği ve test ettiği pratik otonom sistem tasarımlarıyla birleşecek. Bu hamle, sadece bir teknoloji transferi anlamına gelmiyor; aynı zamanda bürokratik engelleri aşarak savunma yatırımlarının doğrudan ortak üretim hatlarına akmasını güvence altına alıyor. Tesislerin nerede kurulacağı ve lojistik hatların nasıl korunacağı güvenlik gerekçesiyle saklı tutulsa da bu entegrasyonun Avrupa genelindeki mühimmat ve platform arzı tıkanıklığına kalıcı bir çözüm sunması planlanıyor.

Asimetrik savaşta seri üretim gücü

Muharebe sahasındaki dinamikler, ayda binlerce adet üretilmesi gereken insansız sistemlerin artık küçük atölyeler yerine tam otomasyonlu devasa üretim hatlarında imal edilmesini zorunlu kılıyor. Ortaklık kapsamında üretilecek platformlar, sadece keşif ve kamikaze görevleriyle sınırlı kalmayıp, sinyal karıştırma ünitelerine karşı dayanıklı olan ve yapay zeka tabanlı otonom yön bulma yazılımlarına sahip yeni nesil gövdeleri barındıracak. Avrupa Birliği'nin bu projeye sağladığı AR-GE fonları ve hammadde tedarik garantisi, üretim maliyetlerini minimuma indirirken teslimat sürelerini de ciddi oranda kısaltacaktır. Dolayısıyla kurulacak ortak hatlar, cephe gerisindeki lojistik merkezlerin mühimmat ihtiyacını dışarıdan gelecek sevkiyat dalgalarına bağımlı olmaktan çıkarıp kendi kendine yeten kesintisiz bir döngüye kavuşturacaktır.

Kıtanın savunma mimarisinde yeni düzen

Söz konusu stratejik ortaklık, Ukrayna’nın gelecekteki olası üyelik süreçlerinden önce Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Atılan imzalar, kıta genelindeki savunma sanayii standartlarının ve askeri tedarik zincirlerinin ortak bir paydada birleşmesini zorunlu kılmaktadır. Ancak bu çok uluslu üretim ağının asıl başarısı, parça tedarikinde yaşanabilecek olası aksamalara ve cephe gerisindeki fabrikaların maruz kalabileceği uzun menzilli füze tehditlerine karşı ne ölçüde korunabileceğine bağlı kalacaktır.