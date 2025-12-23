Avrupa, savunma kapasitesini personel planlamasıyla güçlendirmeyi hedefliyor

Avrupa genelinde savunma politikaları, değişen tehdit algısı doğrultusunda yeniden ele alınıyor. Orduların mevcut personel yapıları, yedek kuvvet kapasitesi ve sürdürülebilirlik düzeyi, savunma planlamasının merkezine yerleşmiş durumda. Bu kapsamda bazı ülkeler gönüllü askerlik modellerini genişletirken, bazıları zorunlu hizmeti güncellemeyi veya yedek havuzunu büyütmeyi hedefliyor. Rusya ise Avrupa’ya yönelik herhangi bir saldırı planı bulunduğu yönündeki iddiaları reddediyor.

Almanya

Almanya, silahlı kuvvetlerin personel yapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir askerlik hizmeti modeli üzerinde uzlaştı. Kasım ayında kabul edilen çerçeveye göre askerlik gönüllülük esasına dayanacak, ancak hedeflenen başvuru seviyesine ulaşılamaması halinde zorunlu çağrı mekanizması devreye alınabilecek.

Berlin yönetimi, mevcut yaklaşık 180 bin seviyesindeki asker sayısını 260 bine çıkarmayı planlıyor. Aynı zamanda yedek kuvvetlerin 200 bin personele ulaştırılması hedefleniyor. 2026 başında yürürlüğe girmesi öngörülen düzenleme, zorunlu kayıt ve sağlık taraması sistemini de içeriyor. Zorunlu askerlik uygulamasının aktif hale gelmesi ise parlamentonun ayrı bir onayına bağlı olacak. Kadınların zorunlu hizmet kapsamına alınabilmesi için anayasal değişiklik gerekecek.

Fransa

Fransa, genç nüfusu savunma yapısına entegre etmeye yönelik yeni bir gönüllü askerlik programı hazırlıyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un açıklamasına göre, 18-19 yaş grubunu kapsayan ve 10 ay sürecek programın 2026 ortasında başlatılması planlanıyor. Program ücretli olacak.

İlk aşamada 3 bin kişinin sisteme dahil edilmesi hedeflenirken, bu sayının 2030 itibarıyla 10 bine çıkarılması öngörülüyor. Uzun vadede amaç, 2035 yılına kadar toplam 50 bin gencin programa katılması. Fransa ayrıca mevcut yaklaşık 47 bin olan yedek asker sayısını 2030’a kadar 100 bine yükseltmeyi planlıyor. Bu doğrultuda silahlı kuvvetlerin toplam mevcudunun yaklaşık 210 bine ulaşması hedefleniyor.

Birleşik Krallık

Birleşik Krallık’ta savunma planlaması, mevcut personelin elde tutulması ve kuvvet modernizasyonu ekseninde yürütülüyor. Savunma Bakanlığı, finansman koşullarının elverişli hale gelmesi halinde, bir sonraki parlamento döneminde kara kuvvetlerinin personel sayısını artırmayı planlıyor.

Halihazırda kara ordusunda yaklaşık 74 bin tam zamanlı asker görev yaparken, yedek kuvvetlerin sayısı 25 bin civarında bulunuyor. Toplam silahlı kuvvet personeli yaklaşık 181 bin seviyesinde. Londra yönetimi, zorunlu askerlik uygulamasını gündemine almış değil.

Danimarka

Danimarka, zorunlu askerlik sisteminde yapısal değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Mevcut dört aylık hizmet süresinin 2026’dan itibaren kademeli olarak 11 aya çıkarılması planlanıyor. Ayrıca yıllık asker alım kapasitesinin 2033’e kadar yaklaşık 5 binden 7 bin 500’e yükseltilmesi hedefleniyor.

2025 yılı itibarıyla kadınlar da zorunlu askerlik için kayıt yaptırmakla yükümlü olacak. Bu düzenleme, Danimarka’nın uzun vadeli savunma sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlayan reformların parçası olarak değerlendiriliyor.

Finlandiya

Finlandiya, zorunlu erkek askerliği sistemi sayesinde 280 bin kişilik savaş zamanı kuvvetini muhafaza ediyor. Her yıl yaklaşık 20 bin yeni asker yedek kuvvetlere dahil ediliyor. Ancak demografik eğilimler, gelecekte bu kapasitenin korunmasına yönelik riskler barındırıyor.

Finlandiya Genelkurmay Başkanı Janne Jaakkola, zorunlu askerlik sisteminin kadınları da kapsayacak şekilde genişletilmesinin değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Erkekler için askerlik yükümlülüğü 60 yaşına kadar sürerken, hükümet bu sınırı 65’e çıkarmayı planlıyor. Bu adımın, 2031 yılına kadar yedek asker sayısını yaklaşık 1 milyona yükseltmesi bekleniyor.

İtalya

İtalya, hibrit tehditlerle mücadele kapsamında yeni bir sivil-askerî yapı oluşturmayı planlıyor. Savunma Bakanı Guido Crosetto’nun kasım ayında yayımlanan stratejik raporunda, sürekli görev yapacak yeni bir birimin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı.

Yeni birimin ilk aşamada 1.200 ila 1.500 personelle faaliyete geçmesi, ardından kademeli olarak 5 bin kişilik kapasiteye ulaşması öngörülüyor. İtalya Savunma Bakanlığı ayrıca 2026 yılı için sabit süreli sözleşmelerle 6 bin gönüllü asker almayı hedefliyor.

Hollanda

Hollanda, silahlı kuvvetlerin personel yapısında kapsamlı bir genişleme planı üzerinde çalışıyor. Kamu yayıncısı NOS’un aktardığına göre, mevcut 74 bin seviyesindeki asker sayısının 200 bine çıkarılması hedefleniyor.

Planın temel unsurlarından biri, yedek kuvvet kapasitesinin ciddi ölçüde artırılması. Yetkililer, esnek personel modellerinin savunma kabiliyetinin sürekliliği açısından kritik rol oynayacağını değerlendiriyor.

Polonya

Polonya, savunma hazırlık seviyesini artırmak amacıyla geniş kapsamlı bir askerî eğitim programı başlatmaya hazırlanıyor. Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 2026 yılında yaklaşık 400 bin kişinin çeşitli eğitim modüllerinden geçirilmesi planlanıyor.

Gönüllülük esasına dayalı program; temel askerî eğitim, hayatta kalma, ilk yardım ve siber güvenlik farkındalığı başlıklarını kapsıyor. Programın, ülke genelinde savunma bilincini artırması hedefleniyor.

Romanya

Romanya, Ukrayna savaşının ardından gönüllü asker alımını hızlandırdı. Daha yüksek ücretler ve askeri eğitim imkânlarıyla personel temini teşvik ediliyor.

Buna karşın Savunma Bakanlığı kaynakları, özellikle savaş pilotları ve hava savunma sistemlerinde görev alabilecek nitelikli personelin yetiştirilmesi ve elde tutulmasında zorluklar yaşandığını belirtiyor. Parlamento, 18-35 yaş arasındaki kadın ve erkekler için gönüllü askerlik hizmetini düzenleyen bir yasayı onayladı. Düzenleme, dört aylık ücretli eğitim ve eğitim sonunda mali teşvik öngörüyor.

İsveç

İsveç, 2017 yılında yeniden yürürlüğe koyduğu zorunlu askerlik uygulamasıyla personel ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor. Bu yıl 7 binin üzerinde kişi zorunlu askerlik kapsamında orduya katılırken, yaklaşık bin kişi de gönüllü olarak hizmet verdi.

Hedef, 2032 yılına kadar yıllık asker alım sayısını 12 bine çıkarmak. Zorunlu askerlik genişleme için ana kaynak olarak görülse de, profesyonel subay kadrolarındaki açık önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. Önümüzdeki beş yıl içinde çok sayıda subayın emekli olması beklenirken, 2023 sonunda 9 bin 700 olan profesyonel subay sayısının 2035’e kadar en az 11 bin 800’e yükseltilmesi planlanıyor. Ayrıca sivil personel sayısında da kayda değer bir artış öngörülüyor.