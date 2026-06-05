Avrupa’da dev anlaşma: Rheinmetall’den Romanya’ya tarihi savunma paketi

Küresel jeopolitik gerilimlerin gölgesinde savunma sanayisindeki yatırımlarını hızlandıran Romanya, ordusunun askeri kabiliyetini artırmak adına devasa bir adıma imza attı. Almanya'nın önde gelen savunma sanayi üreticilerinden Rheinmetall, Romanya Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon ihtiyaçlarını karşılamak üzere tam 5,7 milyar Euro değerinde dev bir tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Avrupa savunma pazarında son dönemin en büyük bütçeli anlaşmalarından biri olarak kayıtlara geçen bu ortaklık, Doğu Avrupa'nın güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek bir askeri gücü bünyesinde barındırıyor.

Lynx zırhlıları ve hava savunma sistemleri sahaya iniyor

İmzalanan bu kapsamlı askeri paket, Romanya kara ve deniz kuvvetlerinin operasyonel gücünü en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Anlaşmanın en dikkat çekici maddesini, Rheinmetall tarafından geliştirilen yeni nesil Lynx paletli zırhlı muharebe araçlarının tedariki oluşturuyor. Toplamda 298 adet Lynx zırhlı aracının yanı sıra, modern savaş sahasının en büyük tehditlerinden olan insansız hava araçlarına karşı etkin koruma sağlayan Skyranger hava savunma sistemleri de Romanya envanterine dahil edilecek. Ayrıca lojistik destek ve deniz platformlarının modernizasyonu da bu dev bütçenin kapsama alanında yer alıyor.

Üretimin yarısı Romanya’da gerçekleşecek

Anlaşmayı sadece bir satın alma operasyonundan ayıran en kritik nokta ise yerli üretim ve teknoloji transferi şartı oldu. Yapılan planlamaya göre, milyarlarca Euro değerindeki bu askeri araç ve sistemlerin yarısından fazlası doğrudan Romanya topraklarında kurulacak yerel tesislerde üretilecek. Bu stratejik hamle, Romanya’nın savunma sanayi altyapısına büyük bir istihdam ve teknolojik birikim kazandırırken, Avrupa Birliği'nin bölgesel savunma fonları tarafından da mali olarak destekleniyor. Alman panzerleri ve hava savunma kalkanları, önümüzdeki süreçte Doğu Avrupa sınır hattının en güçlü koruyucuları haline gelecek.