Avrupa’da füze imalatı başlıyor: Lockheed Martin ve Rheinmetall’den ortak üretim kararı

Küresel savunma sanayiinin iki dev aktörü, Avrupa güçlerinin artan güdümlü mühimmat ihtiyacını karşılamak üzere güçlerini birleştirme kararı aldı. İmzalanan stratejik anlaşma doğrultusunda, Almanya'da kurulacak olan yeni üretim merkezi, ABD dışındaki ilk ve tek ATACMS üretim tesisi unvanını taşıyacak. Küresel ölçekte tırmanan gerilimlerin etkisiyle zorlanan savunma tedarik zincirindeki tıkanıklıkları aşmayı hedefleyen bu hamle, Avrupa kıtasının askeri stratejik özerklik arayışına doğrudan katkı sunuyor.

İttifak tarihinin en büyük mühimmat üretim projelerinden biri, uluslararası güvenlik ve savunma sanayii forumu kapsamında resmiyet kazandı. Lockheed Martin ile Rheinmetall, taktik balistik füze sistemi ATACMS'ın Avrupa genelindeki üretim, entegrasyon ve dağıtım süreçlerini üstlenecek ortak bir girişim kurmak üzere mutabakat zaptı imzaladı. Hükümetlerin resmi onay ve desteğiyle hayata geçirilen bu proje, ittifak ülkelerinin 'Made in NATO' vizyonu çerçevesinde endüstriyel iş birliklerini derinleştirme kararlılığını gösteriyor.

Almanya’daki dev tesis üretim üssü olacak

Ortak üretim planlaması uyarınca, kurulacak olan Avrupa mükemmeliyet merkezinin ana üretim üssü, Rheinmetall’in Almanya’daki mevcut topçu ve mühimmat fabrikası olarak belirlendi. Halihazırda binlerce kişiye istihdam sağlayan ve yeni bir roket motoru fabrikası yatırımına ev sahipliği yapan bu dev tesis, ABD dışındaki ilk ve tek ATACMS üretim hattına ev sahipliği yapacak.

Bugüne kadar tüm ATACMS füzelerinin yalnızca ABD'deki tek bir tesisten çıkması, küresel mühimmat tedarikinde ciddi lojistik darboğazlar yaratıyordu. Almanya'daki tesisin devreye girmesiyle birlikte, Amerikan hatlarındaki üretim baskısının hafifletilmesi ve Avrupa genelindeki 300 kilometre menzilli taktik balistik füze stoklarının çok daha hızlı bir şekilde takviye edilmesi planlanyor.

Tedarik zincirinde darboğazlar aşılıyor

Savunma kurmayları, ABD'nin kendi envanterindeki ATACMS sistemlerini kademeli olarak yeni nesil füzelerle değiştirmeye başladığına dikkat çekiyor. Ancak küresel çatışma alanlarında yoğun şekilde kullanılan ve müttefiklerin envanterlerinde kritik boşluklar oluşturan bu sistemlere olan talep, dünya genelinde canlılığını korumayı sürdürüyor.

Gelişmiş Amerikan roket teknolojisini Avrupa’nın endüstriyel imalat kapasitesiyle birleştiren bu çok uluslu girişim, transatlantik askeri lojistik bağları güçlendirirken kıtanın stratejik otonomi yeteneklerini de tahkim ediyor. Tesislerde güdümlü füze bileşenleri ve roket motorlarının seri üretimine başlanmasıyla beraber, ittifak üyesi ülkelerin tedarik taleplerinin çok daha kısa sürelerde karşılanması öngörülüyor.