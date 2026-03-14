Avrupa'da savunma ekseni değişiyor: Berlin ve Londra'dan devrim niteliğinde adımlar

Almanya, “dönüm noktası “olarak adlandırdığı tarihi süreci somut yatırımlarla derinleştiriyor. Federal hükümetin savunma için ayırdığı 100 milyar Euro’luk özel fon, Alman ordusunu sadece modernize etmiyor; Avrupa’nın en güçlü konvansiyonel vurucu gücü olma yolunda bir kapasite artışına zorluyor. 2026 bütçe projeksiyonlarında savunma harcamalarının NATO standardı olan %2 barajını kalıcı olarak aşması, Berlin’in artık kıtanın sadece ekonomik değil, askeri lojistik merkezi olma niyetini de tescilliyor.

Londra’nın vizyonu: 6. nesil savaşçı ve yapay zeka

İngiltere tarafında ise savunma stratejisinin kalbinde teknolojik bir "kuşak atlama" çabası var. Londra yönetimi, savunma harcamalarını GSYİH’nın %2,5’ine çıkarma taahhüdünü bir milli güvenlik doktrini olarak koruyor. İtalya ve Japonya ortaklığında yürütülen Küresel Hava Muharebe Programı (GCAP), sadece bir uçak projesi olmanın ötesinde; insansız sistemler ve yapay zekanın savaş meydanındaki entegrasyonu için devasa bir test sahasına dönüştü. İngiltere’nin bu hamlesi, havacılık endüstrisinde önümüzdeki otuz yılın standartlarını belirleme iddiasını taşıyor.

Sektörde yeni trend: ‘Hemen teslim’ güvenlik

Şu an küresel savunma pazarındaki en çarpıcı değişim; ülkelerin uzun vadeli geliştirme projeleri yerine, "rafta hazır" ve sahada test edilmiş sistemlere olan talebi. Teslimat sürelerinin jeopolitik bir risk faktörü haline gelmesi, üretim hattı çevik olan tedarikçileri bir adım öne çıkarıyor. 2026 yılı, bu hız ve teknoloji yarışının, geleneksel diplomatik süreçlerin bile önüne geçtiği bir "verimlilik yılı" olarak kayıtlara geçmeye aday görünüyor.