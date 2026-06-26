Avrupa'nın yeni seyir füzesi güç dengelerini değiştirebilecek mi?

Normal şartlarda konsept tasarımından ilk prototipin üretilmesine ve saha testlerine kadar geçen süreç askeri havacılık sektöründe yıllarca sürerken, bu yeni projede tasarımdan canlı atış aşamasına sadece dokuz ayda ulaşıldı. Şirket, sivil endüstri ortaklıklarından ve esnek imalat modellerinden yararlanarak askeri mühendislikte ezber bozan bir hız rekoruna imza attı. Herhangi bir resmi bütçe onayı ya da bürokratik ihale sürecine takılmadan, doğrudan üreticinin kendi Ar-Ge yatırımlarıyla şekillenen bu strateji, cephe hatlarındaki ani ve acil mühimmat ihtiyaçlarına anında yanıt verebilmenin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.

Modern çatışmalardan doğan ‘kitle etkisi’ ihtiyacı

Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan modern yıpranma savaşları, orduların mühimmat stoklarını çok hızlı tüketebildiğini ortaya koydu. Milyonlarca dolarlık çok karmaşık seyir füzelerinin sınırlı üretim kapasiteleri nedeniyle uzun soluklu çatışmalarda yetersiz kalması riski, üreticileri ‘uygun maliyetli kitle etkisi’ yaratabilecek yeni formüller aramaya itti. İşte bu doğrultuda geliştirilen yeni kara konuşlu füze, savunma planlamacılarına devasa bütçeler harcamadan, düşman hava savunma şemsiyelerini yoğun atışlarla doymaya uğratabilecek sürdürülebilir bir derin darbe gücü sunmayı vaat ediyor.

Ağır elektronik harbe karşı akıllı navigasyon çözümleri

Taktik askeri araçlar ya da mobil kara bataryaları üzerinden fırlatılabilen bu yeni mühimmat, cephe hattının yüzlerce kilometre gerisindeki yüksek değerli stratejik unsurları imha etmek amacıyla optimize edildi. Düşman komuta merkezleri, ana mühimmat depoları, kritik kavşak noktaları ve energy altyapıları bu silahın öncelikli hedef listesinde yer alıyor. Maliyetleri asgari düzeyde tutmak adına gövde dışına entegre edilen küçük ama yüksek verimli bir turbojet motorundan güç alan sistem, sabit kanat yapısı ve aerodinamik tasarımı sayesinde uçuş boyunca yüksek bir kararlılık sergiliyor.

Stratejik menzil ve uydudan bağımsız operasyon yeteneği

Yaklaşık 800 kilometreyi aşan menzili ve taşıdığı 300 kilogramlık yüksek infilaklı harp başlığıyla dikkat çeken mühimmat, asıl farkı seyrüsefer yeteneğiyle ortaya koyuyor. Küresel konumlandırma uydularının (GPS) yoğun olarak karıştırıldığı ve sinyallerin kesildiği modern savaş alanlarında bile görev yapabilmesi için füze, harici uydulara bağımlı olmayan özel bir görüntü tabanlı navigasyon teknolojisiyle donatıldı. Füze, uçuş esnasında altından geçtiği yeryüzü şekillerini dijital hafızasındaki topoğrafya haritalarıyla anlık olarak kıyaslıyor ve yoğun elektronik saldırı altında dahi hedefi tam isabetle vurabiliyor. Esnek ve modüler yapısı sayesinde gelecekte farklı orduların taleplerine göre daha uzun menzil ya da farklı harp başlıkları gibi güncellemelerin de hızla entegre edilebileceği belirtiliyor.